Halsizliği anında alıyor! Kış sabahlarında günde bir kez yediğinizde bağışıklığı çelik gibi yapıyor…

Kış aylarında sık sık hastalanıyor musunuz? Öyleyse beslenmenizi gözden geçirmenizin tam vakti. Bahsedeceğimiz bu besinler hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de halsizliği anında alıyor.

Zencefil, doğal antibiyotik özelliği ile bağışıklığı destekler, metabolizmayı hızlandırır ve enerji verir. Zerdeçal, güçlü antienflamatuar özellikleriyle vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve kronik yorgunlukla mücadele eder.

Portakal, mandalina ve greyfurt gibi narenciye ürünleri bağışıklık sistemini güçlendirirken, içerdikleri antioksidanlarla vücudu kış hastalıklarından korur. Kivi, bir adet tüketiminde günlük C vitamini ihtiyacının tamamını karşılayarak enerji seviyesini yükseltir ve yorgunluğu azaltır.





YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak, pazı ve karalahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, demir ve B vitaminleri açısından zengindir. Bu besinler kansızlığa bağlı yorgunluğu önler ve enerji seviyesini yükseltir. Brokoli, yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini destekler ve hücre hasarını önler.

PROTEİN KAYNAKLARI

Yumurta, içerdiği B12 vitamini ve protein ile sabah yorgunluğunu giderir ve gün boyu enerji sağlar. Balık, özellikle omega-3 yağ asitleri açısından zengin somon ve uskumru, beyin fonksiyonlarını iyileştirir ve yorgunluğa karşı korur.