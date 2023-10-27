Hamile kadının göbek deliğini görenler şaşkına döndü! Bu görüntü sosyal medyayı salladı: Uzmanlardan açıklama geldi

34 haftadan itibaren doğuma kadar olan sürecini paylaşan adı söylenmeyen kadının göbek deliğinin dışarı doğru olması görenleri de şaşkınlığa uğrattı. Hafta hafta giderek artan bu durum karşısında birçok kişi de nedenine dair sorular sorarak yorum bıraktı.
NEDEN BAZI KİŞİLERİN GÖBEK DELİĞİ HAMİLELİKTE DIŞARI ÇIKAR?
Uzmanlara göre bu hamile her bireyin başına gelmez, ancak bazen büyüyen bir fetüs, karın duvarına o kadar fazla baskı uygular ki, normalde "içeri" olan göbek deliği "dışarı" çıkar.
Genellikle hamileliğin ikinci veya üçüncü üç aylık döneminde, en yaygın olarak 26 hafta civarında olur.