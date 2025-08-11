Hamilelikte 2 kişilik yemek yemeyin! Uzmanı ideal beslenme biçimini açıkladı

Gebelikte aşırı kilo alımı, gebelik şekeri, yüksek tansiyon ve sezaryen ile doğum oranlarını artırıyor. Hatta bebeğin sağlığını tehdit ediyor. İri doğan bebeklerin ileri yaşlarda şeker hastası olma olasılığı da artıyor.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 11.08.2025 09:58 PAYLAŞ ABONE OL

Gebelikte sağlıklı kilo alımı, hem anne adayının genel sağlığı hem de bebeğin sağlıklı gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Alınması gereken kilo miktarı ise her anne adayı için farklılık göstermekle birlikte, genellikle gebelik öncesi kiloya bağlı olarak belirleniyor. Peki, bu süreçte ideal kiloyu korumak ve gebelik gibi özel bir dönemi kilo kaygısıyla zorlu bir sürece dönüştürmemek için nelere dikkat edilmeli? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İlgi Esen, tüm bu soruları yanıtladı…





KİLO SINIRI NE OLMALI?

Uzm. Dr. Esen, gebe kalmadan önce vücut kitle indeksini hesaplayarak, alınması gereken ideal kilo miktarının belirlenmesi gerektiğini belirterek, "İlk 3 ayda kilo alımı 1-2 kiloda tutulmalı. Kalan kilo miktarının yarısını 2'inci, 3 ayda; kalan yarısını da 3'üncü 3 ayda alınması hedeflenmelidir. Gebelik öncesi normal vücut kitle indeksinde olan bir kişi gebeliğinde 11-16 kg kilo alımı normaldir. Zayıf kişilerde bu sınır 12-18 kg olurken, kilolu ve obezlerde ise 5-11 kg arasında olmalıdır" dedi. Uzm. Dr. Esen, gebe kalmadan önce vücut kitle indeksini hesaplayarak, alınması gereken ideal kilo miktarının belirlenmesi gerektiğini belirterek, "İlk 3 ayda kilo alımı 1-2 kiloda tutulmalı. Kalan kilo miktarının yarısını 2'inci, 3 ayda; kalan yarısını da 3'üncü 3 ayda alınması hedeflenmelidir. Gebelik öncesi normal vücut kitle indeksinde olan bir kişi gebeliğinde 11-16 kg kilo alımı normaldir. Zayıf kişilerde bu sınır 12-18 kg olurken, kilolu ve obezlerde ise 5-11 kg arasında olmalıdır" dedi.