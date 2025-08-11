Hamilelikte 2 kişilik yemek yemeyin! Uzmanı ideal beslenme biçimini açıkladı

EN İDEALİ AKDENİZ TİPİ BESLENME
Akdeniz tipi beslenmenin, gebelik için en uygun beslenme tiplerinden biri olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Esen, şöyle dedi: "Et, tavuk, balık ve sebze tüketiminde dengeli olmak anne ve bebek için gerekli vitaminleri sağlaması açısından hem de aşırı kilo alımının önüne geçilmesi için yararlı olacaktır."
HAMİLE PİLATESİ YAPIN
Aşırı fiziksel aktivitenin gebelikte önerilmediğinin altını çizen Uzm. Dr. Esen, "Günlük yürüyüşler, yüzme, hamile pilatesi ve yoga gibi egzersizler herhangi bir risk faktörü taşımayan gebelerde hem kilo kontrolünü sağlamak hem de doğuma hazırlanmak açısından son derece faydalıdır" dedi.
2 KİŞİLİK YEMEYİN, DENGELİ BESLENİN
Hamilelik ve emzirme sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini ise Uzm. Dr. Esen, şöyle sıraladı:
Herhangi bir riskli durum yoksa ve doktor tarafından aksi belirtilmediyse, sürekli oturmak ya da hareketsiz kalmaktan kaçınılmalı.
Hamilelik sürecinde, kısıtlayıcı ya da yüksek kalorili diyetler yerine dengeli ve yeterli beslenilmeli.
2 kişilik yemek doğru bir yaklaşım değil.
Yeterli miktarda su içmek bu dönemde büyük önem taşıyor.
Paketli, işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı.
Emzirme döneminde şok diyetler uygulanmamalı.