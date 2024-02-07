Hastalığı 160 milyonda bir görülüyor! O pes etmedi: Dünyaya kelimeleriyle sesleniyor





"SADECE ENGELLİ BİREYLER DEĞİL, ÇIKMAZA GİRMİŞ İNSANLARA DA UMUT OLMAK İSTEDİM"

Kitabı yazmasındaki en büyük amacın, aynı kaderi paylaşmış olduğu insanlara yol göstermek olduğunu dile getiren Burak Sakçı, "Sadece seslendirme değil, farkındalık oluşturur düşüncesiyle İngilizce çevresini yaptırdım. Amacım, insanlığa umut olmak, birçok kişiye ulaşmak.Yaşamış olduğum zorlukları diğer engelli kardeşlerime çıkmaza girmiş insanlara umut olmak açısından yazdım. Şimdi sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da birçok engelli arkadaşım hani bu kadar mutlu olmayı, nasıl beceriyorsun, nasıl başarıyorsun, sağlığına nasıl kavuşun diye birçok olumlu dönüşler aldım. Sadece dediğim gibi hani engelli bireyler değil, çıkmaza girmiş insanlar da hani bana soruyor. Hani bu enerjiyi, neye borçlusun, nasıl başardın? İnsanlara umut olabileceğimin bilincindeyim. Ki olduğumu da düşünüyorum. 30 senelik yaşam öykümü yaklaşık 2 buçuk saate sığdırdım. Hayat hikayemden feyz almak isteyen tüm arkadaşlarımın bu seslendirmeye kulak vermelerini istiyorum. Bir nebze olsun bizlerin var olduğunu, bizlerinden neleri başardığını görmelerini istiyorum. Hayat hikayemden, başarılarımdan, yaşadığım sıkıntılardan, üzüntülerden, keyifli anlardan bir nebze feyz almak isteyen beni seven tüm dostlarımın seslendirmeyi, kitabımı dinlemesini istiyorum" ifadelerine yer verdi.