Hastaneye yatmadan prostat tedavisi! Bilim dünyasını şaşırtan yeni yöntem

ANESTEZİSİZ KAPALI YÖNTEM

'Prostatik damar embolizasyonu' olarak da isimlendirilen anjiyo tedavisinin etkinliğini ortaya koyan bilimsel çalışmada, anjiyo tedavisi ile farklı cerrahi tedaviler arasında yapılmış karşılaştırmalı çalışmalara da yer verildiğini belirten Prof. Dr. Peynircioğlu, "Çalışmanın sonucuna göre, yöntem etkin ve güvenli bir tedavidir. Cerrahi işlemler, idrar akımını daha iyi düzeltirken, anjiyo işlemi depolama kapasitesine daha etkilidir. Anjiyo tedavisi olmak, daha sonra yapılması olası prostat ameliyatlarına engel değildir. Bu tedavi her yaş hastada her büyüklükteki prostata yapılabilir. Uygulama anestezi ihtiyacı olmadan kol veya kasık atardamarından bir iğne deliğinden girilerek, yapılan kapalı bir yöntem" dedi.