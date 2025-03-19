Havluların ucundaki şeritler ne işe yarıyor? Gerçek sebebini duyunca çok şaşıracaksınız

Popüler bir ev eşyası olan havlularla ilgili yıllardır sorulan bir soru, bir sosyal medya kullanıcısının dikkat çekmesiyle yeniden gündeme geldi. Yazılım mühendisi Nate McGrady, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, havluların ucundaki şeritlerin amacını sorguladı.

Giriş Tarihi: 19.03.2025 10:18 PAYLAŞ ABONE OL

McGrady, "Bunun sadece havluyu düzgünce katlamayı zorlaştırmak için yapıldığına inanıyorum" diyerek binlerce kişinin merak ettiği soruyu dile getirdi. Paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü ve birçok kullanıcı konuyla ilgili farklı teoriler öne sürdü.

FARKLI TEORİLER ORTAYA ATILDI Bazı kullanıcılar, havlulardaki bu özel dokunun sadece dekoratif olduğunu savunurken, bazıları ise daha pratik sebepler sundu. Bir kullanıcı, bu işlemelerin havlunun daha hızlı kurumasını sağladığını öne sürerken, bir başkası "Bu, yüzünüzü sildiğiniz kısım ile vücudunuzu sildiğiniz kısmı ayırt etmek için olabilir" dedi.