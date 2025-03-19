Havluların ucundaki şeritler ne işe yarıyor? Gerçek sebebini duyunca çok şaşıracaksınız

McGrady, "Bunun sadece havluyu düzgünce katlamayı zorlaştırmak için yapıldığına inanıyorum" diyerek binlerce kişinin merak ettiği soruyu dile getirdi. Paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü ve birçok kullanıcı konuyla ilgili farklı teoriler öne sürdü.
FARKLI TEORİLER ORTAYA ATILDI
Bazı kullanıcılar, havlulardaki bu özel dokunun sadece dekoratif olduğunu savunurken, bazıları ise daha pratik sebepler sundu. Bir kullanıcı, bu işlemelerin havlunun daha hızlı kurumasını sağladığını öne sürerken, bir başkası "Bu, yüzünüzü sildiğiniz kısım ile vücudunuzu sildiğiniz kısmı ayırt etmek için olabilir" dedi.
GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI
Ancak işin aslı ise havlu üreticileri tarafından yapılan açıklamayla ortaya çıktı. Üreticilere göre, havluların uçlarında yer alan bu özel desenlere "dobby bordür" adı veriliyor.
Towel Hub'ın web sitesinde yapılan açıklamada, bu dokuma şeridin sadece dekoratif olmadığı, aynı zamanda havlunun dayanıklılığını ve performansını artırdığı belirtildi.
"Dobby bordür, ipliklerin tiftiklenmesini önler, emiciliği artırır ve havlulara profesyonel bir görünüm kazandırır. Ayrıca, aşırı yıkamadan kaynaklanan yıpranmayı önleyerek daha uzun ömürlü olmalarına yardımcı olur" ifadeleri kullanıldı.
Bu açıklama, yıllardır süregelen tartışmaya son noktayı koyarak, havluların tasarımındaki bu detayın sadece estetik değil, aynı zamanda işlevsel bir amacı olduğunu gösterdi.