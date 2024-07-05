Hayat kurtaran kan bağışı şampiyonları! Bakın listenin ilk sırasında hangi il var...





KIZILAY'IN ONUR MADALYASI

TÜRK Kızılay, Sağlık Bakanlığı ile hayata geçirdiği Ulusal Kan Temini Projesi kapsamında, kan ve kan ürünleri teminini tamamen gönüllülük esasına dayalı bir yaklaşımla gerçekleştiriyor. Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği'ne uygun olarak karşılıksız ve gönüllü kan bağışını teşvik etmek amacıyla düzenli bağışçılarını bronz, gümüş ve altın madalyalarla ödüllendiriyor. Kızılay'ın altın madalyaları 925 ayar gümüş üzerine altın kaplama olarak hazırlanıyor. Dünya genelindeki benzer programları örnek alarak uyguladığı madalya programıyla Kızılay, kan bağışçılarını maddi değil, manevi değeri yüksek bir hatıra nişanıyla onurlandırmayı amaçlıyor.





BAĞIŞ ŞAMPİYONU ISPARTA OLDU

Yılın ilk 6 ayında en yüksek kan bağışına ulaşan iller sırasıyla İstanbul (251 bin 111 ünite), Ankara (110 bin 429 ünite) ve İzmir (75 bin 627 ünite) oldu. Kan bağış rakamları nüfus etkisinden arındırıldığında ise bağış oranı en yüksek şehir yaklaşık yüzde 5'le Isparta oldu. Isparta'yı yüzde 4'lük oranlarla Gaziantep ve Erzincan izledi.