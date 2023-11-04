"Haydi kızlar okula" diyerek 16 kız çocuğunu okula döndürdüler! Öğretmenler kapı kapı dolaşıyor...

Kız öğrencilerin okuyup meslek sahibi olup ailelerine de destek olmak istediğini anlatan Aydın, "Öğretmenlerimiz kapı kapı dolaşarak velilerimizi ikna ediyor. Şu ana kadar 16 kızımızı okula kazandırdık. Çalışmalarımız devam etmekte. Okula gelen öğrencilerimiz çok mutlu ve sevinçliler. Bu öğrencilerimizin hedefleri var. Kimi öğretmen olmak istiyor kiminin hayalinde doktor olmak var. Onların gözündeki ışıltıyı görünce çok mutlu oluyoruz. Okumayan bütün kız öğrencilerimizi okula kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Özellikle ikna çalışmasında kadın öğretmenlerin olmasını istediklerini dile getiren Aydın, okula kazandırdıkları öğrencilerin çok da başarılı olduklarını ifade etti. Aydın, okula devam etmeyen her kız çocuğu için aileleri ziyaret ettiklerini, ailelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

"ANNELER BİZİ GÖRÜNCE SEVİNİYOR"

İngilizce öğretmeni Deniz Şimşek ise ailelere ziyaretlerinde okumanın ne kadar önemli olduğunu anlattıklarını ifade ederek, şunları aktardı:

"Anneler bizi görünce seviniyor. Yaşadıkları zorluklardan sonra kızlarının da aynı hayatı yaşamasını istemiyorlar. Kızlarının mesleklerini kazanıp kendi ayakları üzerinde durmalarını istiyorlar. Çok şükür başarıyoruz. Çoğu öğrencimizi okula kazandırdık. Köyümüzde okumayan öğrenci kalmayana kadar durmayacağız."