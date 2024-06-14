Hayvan dışkısıyla bulaşan hastalık hayatlarını kararttı! İyi yıkanmayan meyve ve sebzelerdeki büyük tehlike

Bursa'da yaşayan 52 yaşındaki Havva Sekmen ile 27 yaşındaki kızı Yasemin Sekmen, öksürük ve göğüs ağrısı şikayeti ile Bursa Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde hayvan dışkısında bulunan parazitlerin, sebze ve meyvelere temas etmesi ile insanlara bulaşan kist hidatik hastalığı teşhisi konuldu.

Hastaların durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Kahraman, "Bize başvuran hastalarımız, öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikâyetiyle geldiler. Yaptığımız tetkiklerde hastaların her ikisinin akciğerinde iki taraflı olmak üzere kist hidatik olduğu tespit edildi. Aynı zamanda hastaların karaciğerinde de kistlerinin olduğu görüldü. Hastaları aynı gün operasyona alıp tek taraflı olan bölümündeki kistleri temizlemiş olduk. Farklı bir seansta diğer taraf akciğerlerindeki kistleri de çıkartıp taburcu ettik" dedi.

MEYVE VE SEBZELER ÇOK İYİ YIKANMALI

Kist hidatik hastalığı ile ilgili bilgiler aktaran Op. Dr. Kahraman, hastalığın "Ekinokok" adı verilen parazitlerin genelde köpek dışkısıyla temas eden çiğ sebze ve meyvelerin yenmesi sonucu bulaştığının altını çizdi. 10 binde 1 görülme sıklığı olduğu bilgisini veren Kahraman, "Paraziti taşıyan başta köpek, kedi, çakal, tilki, kurt gibi hayvanların dışkısıyla parazitin yumurtaları çevreye saçılır. Bu hayvanların kurumuş dışkısı içerisinde yumurtalar, rüzgâr vb. doğal yollarla etrafa yayılarak meyve, sebze, içecekler üzerine konup bu şekilde kirlenmiş gıdaların ağız yoluyla vücuda alınmasıyla, çok çok nadiren de solunum yolundan girmesi suretiyle ya da paraziti taşıyan hayvanlara dokunduktan sonra ellerin iyice yıkanmaması sonucu hastalık insanlara bulaşır" şeklinde konuştu.

ÖLÜME YOL AÇABİLİR

Hastalığın insanlarda herhangi bir belirti vermeyebileceğini ifade eden Kahraman, "En sık görüldüğü organ yüzde 60 ile 65 oranında karaciğerdir. Nadiren akciğerde de olabilir. Sıklıkla besi hayvancılığı yapılan kırsal bölgelerde görülür. Belirtiler lezyonların bulunduğu yere göre değişkenlik göstermekle beraber; öksürük, ağrı, akciğer enfeksiyonu, nefes darlığı, karaciğer yerleşiminde olanlarda safra yolu tıkanması, koyu renkli idrar, bulantı, kusma, karın ağrısı ve karın şişliği gibi şikâyetlerdir. Bazen de hastalık insanlarda hiçbir şikâyete neden olmayabilir. Yani yerleştiği organa göre farklı belirtiler verebilir. Ancak kistlerin patlaması kişinin ölümüyle de sonuçlanabilir" diye konuşt