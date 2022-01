Hem aşı olup hem koronavirüs geçirenler dikkat! Uzmanlardan "süper insan bağışıklığı" haberi

Uzm. Dr. Demet Erciyes ise bu kişisel değişimlerle ilgili olarak; her bireyin DNA'sının farklı olduğunu bu nedenle hastalıklara tepkinin de farklı düzeylerde olacağını dile getirdi. Her bireyin sağlık geçmişinin ve yaşam tarzının birbirinden farklı olması, sağlıklı beslenme, stres kontrolü ve yeterli uyku gibi farklı etkenlerin de bağışıklık sistemi konusunda farklı etkinlik düzeyleri geliştirilebileceğini belirtti.

"HER YAŞ GRUBUNDAKİ İNSAN SÜPER BAĞIŞIKLIK GELİŞTİREBİLİR"

Süper bağışıklık sürecinin, her yaş grubundaki insan için farklı bir sonuç ortaya koyabileceğini düşünsek de uzmanlar bu konuda dikkat çekici bir açıklama yapıyor. Uzm. Dr. Bengisu Ay, düzenli aşılamanın her mikroorganizma ile savaşta etkin bir şekilde yapılması gerektiğini bu sayede Covid-19 için de bu durumun geçerli olduğunu belirtiyor. Tüm yaş gruplarında etkinlik gösterebilmesi sayesinde süper bağışıklığın da her yaş grubunda gözlemlenebileceğini belirtiyor. Fakat buradaki en önemli nokta; önerilen zaman aralıklarında aşıların tamamlanmış olması.

Uzm. Dr. Demet Erciyes ise; düzenli aşılamanın antikor seviyelerindeki artışı da tetikleyeceği için her yaş grubundaki hastalar için iyi bir koruyuculuk sağlayacağı yönündeki açıklaması da aynı zamanda süper bağışıklık konusunda atılabilecek en önemli adımlardan birinin olduğu konusunda önemli uyarılarda bulundu.