Hem kalbi hem beyni koruyor! Her gün bir bardak...

Güçlü antioksidan özelliği taşıyan yeşil çay; kalp, beyin, diş ve cilt sağlığı gibi pek çok alanda vücudu destekliyor. Alzheimer ve parkinsona, hatta kansere karşı bile koruyor.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 04.10.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 10:46 PAYLAŞ ABONE OL

İnsan sağlığına olumlu etkileri ile bilinen yeşil çayın son yıllarda popülerliği arttı. Aynı zamanda lezzetli ve ferahlatıcı bir içecek olan yeşil çay, zindeliği korumaya da yardımcı. Yeşil çayın sağlığa faydalarının saymakla bitmeyeceğini söyleyen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, "Yeşil çay EGCG ve kateşinler gibi güçlü antioksidanlar bakımından zengindir. Bu antioksidanlar serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önlemeye yardımcı olarak kalp hastalığı, kanser, parkinson ve Alzheimer gibi kronik hastalıklara karşı koruma sağlayabilir" dedi.







NANE, BAL VE LİMON EKLEYİN

Yeşil çayın sade olarak veya limon, bal ya da nane gibi aromalar eklenerek de tüketebileceğini söyleyen Prof. Dr. Koylan, şu önerilerde bulundu: "Demleyerek tüketmek isteyenler ise bir fincan suya bir çay kaşığı yeşil çay yaprağı ekleyerek, 3-5 dakika bekletebilirler. Soğuk demleme yöntemiyle yapmak isteyenler ise yeşil çay yapraklarını soğuk suya ekleyerek, en az 8 saat hatta mümkünse tüm gece boyunca buzdolabında bekletmeli." Prof. Dr. Koylan, tadını sevmeyen ama faydalarından yararlanmak isteyenlerin ise yulaf ezmesi, yoğurt veya smoothie'lere ekleyerek tüketebileceklerini söyledi.