Hem lezzetli hem de sağlıklı! Bu besinin faydası saymakla bitmiyor...

Domates, 3 Ağustos 1492 yılında denize açılan Christopher Columbus'un, 12 Ekim 1492 tarihinde Amerika'yı keşfi sonrasında 1550 yıllarında Avrupa'ya taşınmış ve süs bitkisi muamelesi görmüştür. İlk olarak İtalyanlar tarafından tüketilmeye başlanmıştır. 1570'li yıllarda İngilizlerin, İspanyolların bahçelerinde süs olarak yetiştirdiklerine dair kayıtlar mevcuttur. Domatesi ilk başta Fransızlar 'pomme d'amour' olarak, İngilizler ise 'love apple' olarak ifade etmişler ve her ikisi de 'aşk elması' anlamına gelmektedir. Diğer bir taraftan İtalyanlar da 'poma d'oro' yani 'altın elma' adını vermişler. Başka bir hikayeye göre de; İtalya'ya domatesi ilk getiren kişi 'Moor' adında biriymiş ve ondan dolayı 'pomo dei mori' adını almış.







Domatesin Avrupa'da yayılması pek kolay olmamış. İlk olarak domatesi kızartarak ve pişirerek yiyen insanlar bu tadı pek beğenmemişler. Fakat diğer taraftan domatesin zehirli olduğu düşünülüyormuş. Aslında pek de haksız sayılmazlar. Çünkü domatesin içerdiği asitten dolayı zehirlenme görülebilir. Özellikle çok fazla yeşil yani olgunlaşmamış domates yemek bu duruma neden olur.

Avrupa'da yaşayan zengin insanlar yüksek kurşun içeriğine sahip kalaylı tabaklardan yemek yiyorlardı. Domatesi bu tabaklarda yiyen insanlarda zehirlenme ve ölümlere yol açmıştı. Çünkü asit içeriği nedeniyle kurşunun çözülmesine ve kurşun zehirlenmesine neden oluyordu. Ancak fakir insanlarda bu durum gözlenmiyordu.

Fakir insanların tahtadan yapılma tabaklarda yemek yemeleri bunu önlüyordu. Bu durum o zamanlarda domatesin zehirli sanılmasına neden olmuştu. Bu nedenle 1800'lü yılların sonuna kadar özellikle fakir insanlar tarafından yiyecek olarak tercih edilmiştir.

1700'lü yollarda Fiorentinalı bir aşçı ilk defa domatesi pişirmiştir. Söz konusu aşçı domatesi çiğ olarak salatasında kullanınca ve bir de pizzası için sos yapınca domatesin önlenemez yükselişi başlamış.