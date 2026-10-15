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Hem pratik hem çok lezzetli! Uşak mutfağının ezber bozan 3 efsane tarifi...

Türk gastronomisinin en özel ve harmonik sentezlerinden birini sunan Uşak mutfağı, her evde kolaylıkla bulunabilen basit malzemelerle harika sofralar kurmanıza imkan tanıyor. Yörenin en meşhur lezzetlerinden olan Et Basması'ndan, Gül Peksimeti'ne ve geleneksel Alaca Tene'ye kadar, Uşak tarifleri mutfakların vazgeçilmezlerinden olmaya aday.

Ege ve Orta Anadolu etkisinde kalmış, ne tam Ege kadar sebzeli yemekleri olan, ne de bir Orta Anadolu kadar et ağırlıklı Uşak mutfağına konuk oluyoruz. Türk mutfağının tüm zenginliğini ve harmonisini bir arada sunan Uşak mutfağı, gerçekten tanımaya ve anlatılmaya değer. Ben bugün Uşak mutfağından, hepinizin evlerinde kolay kolay bulabileceği malzemelerden yapılacak et basması ve cendere tatlısı tariflerini merak edip pişirdim. Lezzetleri ve yapılışları hoşuma gittiği için Uşaklılar'dan öğrendiğim bu reçeteleri bugün sizlerle paylaşıyorum.

ET BASMASI MALZEMELER

3-4 adet patates

1 kg. orta yağlı kıyma

2 adet soğan

2 adet yeşil biber

4 diş sarımsak

2 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1.5 tatlı kaşığı tuz YAPILIŞI: Öncelikle soğan, sarımsak ve biberleri rondoda çekiyoruz. Diğer bütün malzemeyi bir araya getirerek köfte harcını oluşturuyoruz. Patatesleri halka halka kesip yuvarlak bir tepsiye dikkatli şekilde sıkı sıkı diziyoruz. Üzerine köfte harcını yerleştiriyoruz ve elimizle iyice bastırıyoruz. Son olarak dilimlediğimiz domates ve biberleri en üste diziyoruz. Önceden ısıttığımız 175 derecelik fırında 30-40 dakika pişiriyoruz.