Hem tarihin hem kültürün zirvesi: Erzurum!

Erzurum, Anadolu'nun en kadim şehirlerinden biri olarak zengin bir kültürel mirasa ev sahipliği yapıyor. Selçuklu ve Osmanlı'nın esintilerini görebildiğimiz Çifte Minareli Medrese'den Erzurum Kalesi'ne kadar şehirdeki yapılar, tarihe tanıklık etmek isteyenler için eşsiz bir fırsat sunuyor. Tarihi eserleri ve lezzetleri saymakla bitmez. Erzurum'un sembollerinden biriyle başlayalım. Çifte Minareli Medrese, 13. yüzyılda Selçuklular tarafından inşa edilmiş. İkiz minaresi, görkemli taş işçiliği ve en büyük açık avluya sahip olma özelliğiyle dikkat çeken yapı, ziyaretçilerine Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden birini sunar. Bir diğer önemli yapı ise Yakutiye Medresesi ise 1310 yılında İlhanlılar döneminde inşa edilmiştir. Günümüzde Türk-İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılan medrese, hem mimarisi hem de içerdiği tarihi eserlerle şehre gelenlerin mutlaka görmesi gereken yerlerden biri.

TARİHE IŞIK TUTAN KALE

Şehrin merkezinde yer alan Erzurum Kalesi, Bizans döneminden bugüne uzanan bir savunma yapısı. Kaleden şehir manzarasını izlemek, Erzurum'u başka bir perspektiften görmenizi sağlarken, tarih boyunca yapılan eklemeler ve onarımlar kaleyi benzersiz kılarken Üç Kümbetler ise Selçuklu ve İlhanlı mimarisinin izlerini taşıyan anıt mezarlardır. 12. yüzyıla tarihlenen bu yapılar, özellikle taş işçiliği ve mimari detaylarıyla hayranlık uyandırmakta. Selçuklu mimarisinin en önemli örneklerinden biri olan Erzurum Ulu Cami, Saltuklu Emiri Nasreddin Aslan Mehmet tarafından 1179 yılında yaptırıldığı biliniyor. Saltuklular'ın "Atabey" isminden dolayı buraya Atabey Camisi de denmekte. Sadeliği ve ihtişamı bir arada barındıran bu cami, şehirdeki en eski ibadet mekanlarından biri. Özellikle caminin mihrabı ve geniş avlusu, ziyaretçilerin merakını cezbeden bölümler arasında.

OSMANLI DÖNEMİNİN İZLERİ

Erzurum, Osmanlı dönemi eserleriyle de zengin bir geçmişe sahip. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın veziri Rüstem Paşa tarafından yaptırılan Taşhan (Rüstem Paşa Kervansarayı), günümüzde oltu taşı takıların satıldığı bir çarşı olarak kullanılmakta. Bu mekân, alışveriş yapmak isteyen turistler için de ideal bir nokta. Şehrin diğer bir önemli Osmanlı eseri ise Lalapaşa Camii'dir. Zarif taş işçiliğiyle dikkat çeken cami, Erzurum'un manevi atmosferini yansıtan önemli yapılar arasında yer alır.

TÜRKİYE'NİN TEK BUZ MÜZESİ

Erzurum'da bulunan Türkiye'nin tek buz müzesi olan Ata Buz Müzesi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde faaliyet göstermekte. Müze, yazkış sıfırın altında 5 derecede ziyaretçilerini ağırlamakta ve buzdan yapılmış çeşitli sanat eserlerini sergilemektedir. Özellikle Erzurum'un tarihi ve kültürel yapıları, buzdan heykellerle temsil edilerek şehrin tanıtımına katkı sağlanmaktadır. Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmiş ve bu kapsamda, 6-12 Ocak 2025 tarihlerinde Palandöken'de Kış Oyunları düzenlenecek. Ata Buz Müzesi de bu etkinliklerde buzdan yaptıkları eserlerle Erzurum'un kültürel değerlerini yansıtacak.

KIŞ TURİZMİNİN PARLAYAN YILDIZI

Türkiye'nin kış turizmi destinasyonları arasında önemli bir yere sahip olan Palandöken Kayak Merkezi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor. Erzurum'un göz alıcı doğası ile modern kayak tesislerini buluşturan bu merkez, kış sporları tutkunları için adeta bir cennet. Rakımıyla Türkiye'nin en yüksek kayak noktalarından biri olma özelliği taşıyan Palandöken, Avrupa'nın en uzun ve en dik pistlerinden birine de sahip. Kar kalitesi açısından da avantajlı bir konuma sahip bölgede, kar sezonu kasım ayında başlayıp nisana kadar devam ederken hem profesyonel sporcular hem de amatör kayakçılar için eşsiz bir deneyim sunuyor. Yurt dışından gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Palandöken, özellikle Rusya, Polonya ve İran gibi ülkelerden ziyaretçi çekiyor. Turistler, yalnızca kayak pistlerinde değil, kar motoru, snowboard ve buz tırmanışı gibi farklı etkinliklerle de vakit geçirebiliyor. Özellikle toz kar yapısıyla ünlü olan Palandöken, kayağı daha keyifli ve güvenli hale getiriyor.

LEZZETİN ZİRVESİ

Her metrekaresinde Erzurum kültürünün yaşatıldığı evlerde sergilenen antika eşyalarla ziyaretçiler bir yandan maziye yolcuk yapıyor, bir yandan da sunulan yöresel lezzetlerle şehrin lezzetlerini tatma imkanı buluyor. Bin yıldır Türk-İslam medeniyetinin yaşandığı ve yaşatıldığı Erzurum'da 11 taş ev ile bir hanın birleşimiyle oluşturulan Erzurum Evleri'ne gelen misafirler, semaverle gelen çayları yudumlarken yan ev mantısı, ekşili yaprak sarması, lor dolması, su böreği, kesme aşı, ayran aşı, dut ve pestil çullaması ile kadayıf dolması gibi kentin geleneksel yemeklerinden tadabiliyor.