Hepimizin içtiği bu ağrı kesiciye dikkat! Böbrekleri çürütüyor, karaciğere hasar veriyor

Kanada'nın Ontario şehrinde bulunan Waterloo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yüksek tansiyon ve ibuprofenin bir arada kullanımının böbrek hasarına yol açabileceğine dair bir sonuca ulaştıkları önemli bir çalışma yaptılar.
"BÖBREK VE KARACİĞER HASARINA NEDEN OLABİLİR"
Hipertansiyon ilaçları, bir kişinin daha sık idrara çıkmasına neden olan ve vücudun bir miktar sudan yoksun kalmasına neden olan bir diüretik gibi çalışabilir. Böbreğin bu nedenle susuz kalması ise ibuprofenin etkisiyle artış göstererek kalıcı bir karaciğer hasarına bile neden olabilir.
Çalışmayı yapan ekip, birçok insanın potansiyel olarak neden olabilecek zararı fark etmeden bu ilaç kombinasyonunu sıklıkla tüketebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Üniversitede araştırmacı ve profesör olan Dr. Anita Layton, diüretiklerin vücudun daha az su tutmasını sağlayan bir ilaç ailesi olduğunu belirtiyor.
"BÖBREKLERİN SUSUZ KALMASINA NEDEN OLABİLİR"
Susuz kalmanın, akut böbrek hasarında önemli bir faktör olduğunu belirten Layton, yüksek tansiyon ilaçlarının ibuprofenle birlikte kullanımının böbreklerin fazla susuz kalmasına neden olarak hasar almasına zemin hazırladığını açıkladı. Bu nedenle uzmanınıza danışarak farklı bir ağrı kesici tavsiyesi isteyebilirsiniz.
Mathematical Bioscience dergisinde yayınlanan araştırmada, ilaç kombinasyonlarını böbrek üzerindeki etkisini belirlemek için bilgisayar simülasyonlu bir ilaç denemesi yapıldı. Simüle edilmiş deneyin bir parçası olarak, farklı tıbbi profiller ve bilinen risk faktörlerine dayanarak ilaçların etkisi tahmin edilmeye çalışıldı.
"DİKKATLİ OLUNMASI ÖNEMLİ"
İbuprofen her ne kadar genel anlamda nispeten güvenli bir ağrı kesici olsa da kısa sürede fazla alımı, önemli böbrek veya karaciğer hasarına neden olabileceği anlaşıldı. Bu nedenle, reçetesiz ilaç kullanımı konusunda dikkatli oldukça önemlidir.
Layton, bu ilaç kombinasyonunu alan herkesin illa ki bu sorunlarla karşılaşmak zorunda olmadığını, ama araştırmaların dikkatli olunması gerektiği konusunda veriler sunduğunu dile getirdi.