Hepimizin içtiği bu ağrı kesiciye dikkat! Böbrekleri çürütüyor, karaciğere hasar veriyor

Kanada'nın Ontario şehrinde bulunan Waterloo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yüksek tansiyon ve ibuprofenin bir arada kullanımının böbrek hasarına yol açabileceğine dair bir sonuca ulaştıkları önemli bir çalışma yaptılar.

"BÖBREK VE KARACİĞER HASARINA NEDEN OLABİLİR"

Hipertansiyon ilaçları, bir kişinin daha sık idrara çıkmasına neden olan ve vücudun bir miktar sudan yoksun kalmasına neden olan bir diüretik gibi çalışabilir. Böbreğin bu nedenle susuz kalması ise ibuprofenin etkisiyle artış göstererek kalıcı bir karaciğer hasarına bile neden olabilir.

Çalışmayı yapan ekip, birçok insanın potansiyel olarak neden olabilecek zararı fark etmeden bu ilaç kombinasyonunu sıklıkla tüketebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Üniversitede araştırmacı ve profesör olan Dr. Anita Layton, diüretiklerin vücudun daha az su tutmasını sağlayan bir ilaç ailesi olduğunu belirtiyor.