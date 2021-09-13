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Hepimizin işine yarayacak: Kıyma en hızlı şekilde nasıl çözülür?

Hepimizin en büyük kurtarıcı menülerini kısa sürede hazırlanmasını sağlayan kıyma, hemen herkesin buzluğunda bulunuyor. Fakat buzun çözülme süresi konusunda birkaç ipucuna ihtiyacımız bulunuyor. Kıymanın en kolay şekilde çözülebilme alternatiflerini sizler için sıraladık.

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Giriş Tarihi: 13.09.2021 10:04
Hepimizin işine yarayacak: Kıyma en hızlı şekilde nasıl çözülür?

Kıymayı birkaç günden daha fazla buzdolabında bekletmek bile birçok bakteri üretimine neden olabiliyor. Bu nedenle kırmızı et ürünlerini muhafaza etmek konusunda dikkatli olmak oldukça önemli.

BUZ ÇÖZDÜRMEK İÇİN BİR GÜN SÜRENİZ VARSA

Yapmak istediğiniz yemeği, ertesi gün hazırlamayı planlıyorsanız bir gün önceden bir tabağın içerisine koyarak ertesi güne kadar bekletmeniz en doğru buz çözdürme yöntemidir. Bu sayede direkt olarak oda sıcaklığına maruz bırakmayarak bakteri üremesinin önüne geçebilirsiniz.

SU İLE 1 SAATTE ÇÖZDÜRÜN

Birkaç saatte çözdürülmesi gereken kıyma, su içerisinde bekletilerek daha hızlı bir şekilde buzların çözülmesi sağlanabilir. Direkt ılık veya sıcak suya koyarak beklemeniz, buzun daha hızlı çözünmesi sağlasa da daha hızlı sıcağa maruz kalması nedeniyle bakteri üretimini de hızlandırarak büyük sağlık sorunlarına neden olabilir.

5 DAKİKADA ÇÖZDÜRMEK İÇİN MİKRODALGA

Mikrodalga fırına sahipseniz, kıymanın buzunu çözdürmek için teknolojiden faydalanabilirsiniz. Kıymanızın oranına göre seçeceğiniz uygun program sayesinde kıymayı dakikalar içinde çözdürerek kısa sürede kullanılabilir hale getirebilirsiniz.

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