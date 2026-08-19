Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Her 10 kişiden 1'inde görülüyor! Böbrek taşı kabusunuz olmasın: Bir alışkanlık riski artırıyor!

Her 10 kişiden 1'inde görülüyor! Böbrek taşı kabusunuz olmasın: Bir alışkanlık riski artırıyor!

Toplumda her 10 kişiden birinde görülen böbrek taşı hastalığı, zamanında tedavi edilmediğinde kalıcı böbrek hasarına bile neden olabiliyor.

Şiddetli bel ağrısıyla başlayan böbrek taşı, tedavi edilmediğinde yalnızca ağrıya değil, böbrek fonksiyonlarının kaybına ve hayatı tehdit eden enfeksiyonlara yol açabiliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış, böbrek taşı hastalığı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Taşın yerine ve büyüklüğüne göre tedavinin değiştiğini belirten Prof. Dr. Atış, "Düzenli takip ve yeterli sıvı tüketimi taş oluşumunu önlemede kritik rol oynuyor" dedi.

YAYGIN GÖRÜLEN BİR HASTALIK

Böbrek taşının toplumda oldukça yaygın görülen bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Atış, "Toplumumuzun yaklaşık yüzde 10-12'sinde böbrek taşı görülüyor. Taş hastalığı doğru zamanda ve uygun şekilde tedavi edilmezse böbreğin fonksiyonunu kaybetmesine kadar ilerleyebilen ciddi sorunlara neden olabilir. Tedavi planı; taşın büyüklüğüne, bulunduğu yere ve böbrekte oluşturduğu hasara göre belirlenmelidir" dedi. Taşın idrar kanalını tıkamasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Prof. Dr. Atış, şu tehlikelere dikkat çekti: "Kanala düşen taş böbrekte tam tıkanıklığa neden olduğunda böbrek fonksiyonları bozulabilir ve hayatı tehdit eden enfeksiyonlar gelişebilir."