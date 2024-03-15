Her 10 kişiden birinde görülüyor! Meğer tüm hastalıkların temelinde o yatıyormuş...

Uyku, insan sağlığı ve zindeliği için kritik bir öneme sahip temel bir fizyolojik ihtiyaçtır. Yeterli ve kaliteli uyku, vücudun dinlenmesini, iyileşmesini ve yenilenmesini sağlar. Uyku sürecinde beyin, belleği konsolide eder, öğrenme sürecini güçlendirir ve duygusal dengeyi korur. Uykusuzluk ise bir dizi sağlık sorununa yol açabilir, stres seviyelerini artırabilir, bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve konsantrasyon problemlerine neden olabilir. Dolayısıyla, uyku düzeni ve kalitesi, fiziksel ve zihinsel sağlığın korunması için hayati bir öneme sahiptir.

Giriş Tarihi: 15.03.2024 11:10 PAYLAŞ ABONE OL

Doktorlar, ABD'de 50 ila 60 milyon kişide uyku apnesi olduğunu ancak yalnızca 6-7 milyonuna teşhis konulduğunu düşünüyor. Dünyada her 10 kişiden birinde kronik uykusuzluk belirtileri görülüyor. Bugün Dünya Uyku Günü olarak anılacak. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) verilerine göre, 0-3 aylık bebeklerin günde 14-17 saat, 4-12 aylık bebeklerin 12-16 saat, 1-2 yaş grubunun 11-14 saat, 3-5 yaş grubu çocukların da 10-13 saat uyuması tavsiye ediliyor. Tavsiye edilen günlük uyku süreleri, 6-12 yaş için 9-12 saat, 13-18 yaş için 8-10 saat, 18 yaş üzeri yetişkinler için de her gece en az 7 saat olarak belirleniyor.