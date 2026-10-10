Her 3 çocuktan birinde görülüyor! Çocukların okul başarısını yüzde 83 etkileyen o faktör

okurken satır atlamak, ödev yaparken zorlanmak ya da derslerden geri kalmak; kimi zaman öğrenme kapasitesiyle ilişkilendirilse de bu durumların arkasında fark edilmemiş bir göz bozukluğu bulunabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Bulut Ocak, çocuklarda göz muayenesinin amacının yalnızca gözlük numarasını belirlemek değil; kırma kusurlarını, şaşılığı ve görme tembelliği riskini erken dönemde ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.

ÖĞRENMEDE GÖRMENİN ETKİSİ YÜZDE 83 Prof. Dr. Ocak, "Öğrenme sürecinde görmenin etkisi yüzde 83. Çocukların okul başarısı değerlendirilirken göz sağlığı göz ardı edilmemeli. Çocuk herhangi bir şikâyet dile getirmese bile gerçekleştirilen kapsamlı muayene, gelişim döneminde kalıcı hâle gelebilecek görme sorunlarının erken tanınmasını sağlıyor" diyerek, uyardı.

BU TEHLİKELERE DİKKAT!

"Çocuklar, özellikle küçük yaşlarda görmelerindeki eksikliği normal kabul edebiliyor" diyen Prof. Dr. Ocak, şu tehlikelere dikkat çekti: "Bir göz diğerinden daha az görüyorsa iyi gören gözün sağladığı görüntü, sorunun aile tarafından fark edilmesini zorlaştırabiliyor. Bu nedenle çocuğun 'iyi görüyorum' demesi veya günlük yaşamında belirgin bir güçlük göstermemesi, her iki gözünün de sağlıklı biçimde geliştiği anlamına gelmiyor."

GÖZ TEMBELLİĞİ OLUŞUR

Prof. Dr. Ocak, erken değerlendirme yapılmadığında ortaya çıkabilecek riski şu sözlerle vurguladı: "Göz bozukluğunda gerekli önlemler zamanında alınmazsa çocukta ilerleyen yıllarda tedavisi daha güç olan bir göz tembelliği tablosu oluşabilir."