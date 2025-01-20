Her 3 kişiden 1'inde görülüyor! Meğer miyobun en büyük nedeni buymuş...

Dünyayı saran yeni tehlike miyop (uzağı görememe) salgını. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre miyop görülme sıklığı dünya genelinde yüzde 33’lere dayandı. 2050’ye kadar bu oranın yüzde 50’lere varacağı tahmin ediliyor. Yani dünya nüfusunun yarısında miyop görülebileceği öngörülüyor

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 20.01.2025 11:19 PAYLAŞ ABONE OL

Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aslı Nihal, çocuklarda göz sağlığının gelişim ve öğrenme ile doğrudan ilgili olduğunu belirterek, "Bu nedenle göz ve görme sorunlarının erken yaşta tespiti ve tedavisi önem taşımaktadır. Doğumdan itibaren düzenli göz kontrolleri yapılması bu açıdan önemlidir" diye konuştu.





ÇOK KÜÇÜK YAŞLARA İNDİ

Günümüzde teknolojik gelişmeler ile birlikte çocuklarda dijital ekran kullanımında çok ciddi bir artış görüldüğünü belirten Doç. Dr. Nihal, şunlara dikkat çekti: "Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ile birlikte bu cihazlar yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da hayatının bir parçası haline geldi. Dijital ekran kullanımının artması ve başlangıç döneminin çok küçük yaşlara inmiş olması, beraberinde birtakım olumsuzlukları da getirmektedir. Bunların başında artan miyopi yer almaktadır."