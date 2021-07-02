Her 4 kişiden birinde görülüyor!

Maşa başı çalışan hemoroid hastalarına önemli uyarılarda bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ümit Sekmen, çalışanların uzun süreli olarak sert yüzeylerde oturulmaması gerektiğinin altını çizdi. Hareketsiz kalınan günlerde özellikle kırmızı et ve hayvansal gıdaların tüketilmemesini tavsiye eden Sekmen, 2-3 saatte bir 10 dakika mola vererek, yürüyüş ve esneme hareketlerinin yapılması hemoroid şikâyetlerini azaltacağını söyledi.

HAREKETSİZ YAŞAMDA ÇOK FAZLA KIRMIZI ET TÜKETMEYİN

Sekmen, "Hem yaz mevsimi hem de hareketsiz yaşam ile birleşince hemoroid hastaları için tehlikeli bir durum haline dönüşüyor. Bu süreçte vücudumuzun daha çok suya ihtiyacı olduğu için özellikle normalde tüketilen 2 katı su içilmeli. Hareketsiz kalınan dönemde özellikle başta kırmızı et olmak üzere hayvansal gıdalar ve mayalı içecekler tüketilmemeli, sebze ağırlık beslenilmelidir. Çalışırken fark edilmeden çokça içilen kafeinli içecekler de rahatsızlığın artmasında önemli bir etken. Aynı zamanda oturduğumuz yerin yüzeyi sert olmamalı. Her 2-3 saatte bir 10 dakikalık molalar vererek, yürüyüş ve esneme hareketlerinin yapılması gerekiyor. Yürüyüş, tüm kalça bölgesi ve perianal bölge kan akımını düzenlediği için en az 10 bin adımı hayatımıza dahil etmeliyiz" dedi.

Aynı zamanda hemoroid teşhisini uzman bir doktorun koyması gerektiğini belirten Sekmen, "Pandemi nedeniyle hemoroid ile karşılaşan hastalar, doktora görünmeden teşhis koyup, başkalarından duydukları bilgilerle tedavi uygulayabiliyorlar. Ancak rahatsızlığı olan hastalar, gerekli pandemi önlemlerini alarak doktora görünmeli, hastalığının daha da ilerlemesine engel olmalıdır" dedi.