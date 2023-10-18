Her bir detayı şoke edici: Bakıcı aileden habersiz bebeği tatile götürdü... Ailenin olaya verdiği tepkiyi tahmin bile edemezsiniz

Hafta sona erdiğinde ve bebek bakıcısı çocukla birlikte eve geldiğinde, ebeveyn küçük çocuğunu gülümseyerek karşıladı ve ardından bakıcıya onu aslında tatile götürmemesi gerektiğini söyledi. Anne bebek bakıcısına şunları söyledi: "Çok tatlısın, bu harika. Ama bir şey söylemem gerekiyor…"

"'Sorun değil' dediğimde, Salı sabahı gelip onu almaya gideceğimi kastetmiştim, senin onu bir haftalık tatile götürmeni değil…" Şaşkına dönen bebek bakıcısı şok olarak bağırmış ve: "İyi ki kartpostalları gönderdim! Çok üzgünüm! Çocuğunu götürdüğüme inanamıyorum" demiş. Ancak anne şöyle cevap vermiş: "Hayır önemli değil, bir hafta boyunca harika bir tatil geçirdim!"

Bu zorlu süreç şüphesiz her iki taraf için de şok edici olsa da, kadının sosyal medyadaki videosuna yorum yapanlar da durumu gülerek karşıladı. Bir kişi "Ben de anneyle aynı tepkiyi verirdim. Çocukları alıp bir hafta boyunca bakmaktan mutlu olacak biri. Bu harika!"