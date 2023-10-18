Her bir detayı şoke edici: Bakıcı aileden habersiz bebeği tatile götürdü... Ailenin olaya verdiği tepkiyi tahmin bile edemezsiniz

Eski bebek bakıcısı, 1991'de yaşanan olayın hayatında yaptığı açık ara "en büyük hata" olduğunu söyleyerek şok edici hikayeyi internette paylaştı. Bebek bakıcısı kadın, o sırada 20 yaşında olduğunu ve annesinin planları olduğu için komşusunun oğluna bir geceliğine bakıcılık yapmayı kabul ettiğini söyledi.
Ancak ikilinin arasındaki iletişim düzgün bir şekilde kurulamadı ve bebek bakıcısı ertesi gün bir haftalığına tatile gideceğini söylediğinde, anne ona sadece "sorun olmadığını" söyledi. Kadın bunu çocuğu tatile götürmek için bir davet olarak algıladı ve 1991 yılında cep telefonu olmadığı için anne ile iletişime de geçemedi.
Sosyal medyada durumu şöyle anlattı: "Anne pazartesi geldi ve bu tatlı küçük çocuğu bıraktı. Gerçekten güzel vakit geçirdik ve çocuk o gece bizimle kaldı. Salı sabahı erkenden hepimiz hazırlandık ve onu onu da arabaya koydum. Hep birlikte Londra'ya doğru yola çıktık. Birmingham'da bir otelde kaldık ve otelden küçük bir bebek karyolası istedim."
"O kadar sevimliydi ki, ona yiyecek aldım ve hafta boyunca yeterince bebek bezi yetmediği için fazladan bebek bezi aldım ve haftayı bu küçük çocukla geçirdim. Gün içinde onu hayvanat bahçesine götürdüm ve yürüyüşe çıkardım. Beraber çok eğlendik! Burayı sevdi, gerçekten iyi uyudu, geceleri ağlamadı ve her şey harikaydı."
Bebek bakıcısı çocuğun annesini arayamayınca ona, oğlunun Londra'da tatilde harika vakit geçirdiğini söyleyen bir kartpostal göndermeye karar verdi. İyi ki de böyle yaptı çünkü annenin küçük oğlunun nereye gittiğine dair hiçbir fikri yoktu.
Şöyle açıkladı: "Kadının telefon numarasını bile bilmiyordum. Kendisi yan komşumdu, bu yüzden yanına sadece onunla konuşmak için gitmiştim. Yanımda telefon olmadığı gibi onun numarası da bende yok. Bu yüzden kartpostallar aldım ve bir kartpostal yazıp adresine gönderdim ki her şeyin yolunda olduğunu ve çocuğun iyi olduğunu bilsin."
Hafta sona erdiğinde ve bebek bakıcısı çocukla birlikte eve geldiğinde, ebeveyn küçük çocuğunu gülümseyerek karşıladı ve ardından bakıcıya onu aslında tatile götürmemesi gerektiğini söyledi. Anne bebek bakıcısına şunları söyledi: "Çok tatlısın, bu harika. Ama bir şey söylemem gerekiyor…"
"'Sorun değil' dediğimde, Salı sabahı gelip onu almaya gideceğimi kastetmiştim, senin onu bir haftalık tatile götürmeni değil…" Şaşkına dönen bebek bakıcısı şok olarak bağırmış ve: "İyi ki kartpostalları gönderdim! Çok üzgünüm! Çocuğunu götürdüğüme inanamıyorum" demiş. Ancak anne şöyle cevap vermiş: "Hayır önemli değil, bir hafta boyunca harika bir tatil geçirdim!"
Bu zorlu süreç şüphesiz her iki taraf için de şok edici olsa da, kadının sosyal medyadaki videosuna yorum yapanlar da durumu gülerek karşıladı. Bir kişi "Ben de anneyle aynı tepkiyi verirdim. Çocukları alıp bir hafta boyunca bakmaktan mutlu olacak biri. Bu harika!"