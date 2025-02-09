Her bir nefesi ömrünüzden çalıyor! Ölümcül hastalıklara zemin hazırlıyor...

Sigara, birçok hastalığın ölümcül nedeni. Sigarayla mücadelede, sigarayı bırakma poliklinikleri de görevde. Şehir ve devlet hastanelerindeki bu polikliniklerde bağımlılara, kişiye özel tedavi uygulanırken, sigarayı bırakmak isteyenlere de Sağlık Bakanlığı ücretsiz ilaç desteği bile sağlıyor

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 09.02.2025 13:39 PAYLAŞ ABONE OL

9 Şubat yani bugün 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' kapsamında Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Sigara Bırakma Polikliniği Hekimi olan Prof. Dr. Esra Yazar ile görüştüm. Bakın, Prof. Dr. Yazar, dünya çapında bir sağlık tehdidi olan sigara kullanımı ile ilgili hangi uyarılarda bulundu...

Sigara bırakma polikliniğinde, şimdiye kadar yüzlerce hastaya yardım eli uzatan Prof. Dr. Yazar, "Sigara bir hastalık nedeni. Ve yaptığı hastalıkların sonucunda en önemli ölüm nedenlerinden biri. Sadece can almıyor, ekonomik kayıplara, çevre kirliğine de neden oluyor" dedi.





PASİF İÇİCİYİ DE ÖLDÜRÜYOR

"Sigara içiyorum, sadece bana zararı var' söyleminin de artık çürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Yazar, şunlara dikkat çekti: "Çünkü sigara içen kişi sadece kendine değil tüm canlılara zarar veriyor. Dünyada her yıl 8 milyon kişi sigara nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu 8 milyonun ise 1.3 milyonu, sigara içmeyip, pasif olarak sigaraya maruz kalıp, hayatını kaybediyor. Yani 'sigara içiyorum, zararı sadece kendime' deyip, artık geçemeyiz. Yanında içtiğimiz kişinin bile canına kastediliyor. 2 kullanıcıdan birini öldürüyor. İster için, ister pasif olarak maruz kalın. Sigara kullanmak ve sigara kullanılan ortamlarda bulunmak, intihar gibi."



KANSER SEBEBİ

Sigaranın majör öldürücü hastalıkların sebebi olduğunu belirten Prof. Dr. Yazar, "Sigara başta kanser olmak üzere, akciğer ve solunum yolu hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, beyin ve sinir sitemi hastalıkları gibi çok sayıda ölümle sonuçlanabilen ciddi hastalıkların başlıca nedenlerinden biridir. Sigara içen bir kişinin otopsisi yapıldığında ciğerlerinde 2 kilo katrana rastlanmıştır" diye konuştu.