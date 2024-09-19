Her derde deva siyah yağ! Kan şekerini dengeleyip kalbi koruyor...

Çörek otu yağı; özellikle timokinon içeriği sayesinde T hücrelerinin bağışıklık yanıtında rol oynayan hücrelerin sayısını artırıyor. Bu da kanserle mücadelede, çörek otunu iyi bir savaşçı yapıyor

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 19.09.2024 10:33 PAYLAŞ ABONE OL

Düğün çiçeğigiller familyasından bir çiçekli bitki. Bu bitki, halk arasında siyah tohum, siyah kimyon ve bereket tanesi gibi isimlerle tanınıyor. Bilinen ismi ise çörek otudur (Nigella sativa). Çörek otunun doğal olarak yetiştiği bölgeler, Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Güneybatı Asya. Ayrıca, Orta Doğu'nun Akdeniz Bölgesi, Hindistan, Pakistan, Suriye, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi pek çok bölgede de yetiştiriliyor. Akne, egzama ve sedef hastalığı gibi cilt sorunlarına iyi gelen aynı zamanda sindirim sorunlarını gideren ve sindirim sağlığını destekleyen çörek otunun faydaları saymakla bitmiyor. Diyetisyen Selin Yavuz, bilinen faydaları kadar çörek otunun, bilinmeyen birçok faydası olduğuna dikkat çekiyor.



VİTAMİN DEPOSU

Farmakolojik araştırmalara göre çörek otu tohumu ve bileşenlerinin çeşitli sağlık yararlarını ortaya koyduğunu söyleyen Diyetisyen Yavuz, "Bu çalışmalar, çörek otu tohumunun antioksidan, antidiabetik, antibakteriyel, antikanserojenik, antienflamatuar, hipoglisemik ve bağışıklık sistemi güçlendirici özellikler göstermektedir" dedi. Diyetisyen Yavuz, çörek otu tohumlarının, karaciğerde A vitaminine dönüşebilen karotenler ve çeşitli mineraller açısından zengin olduğunu belirterek, "Özellikle kalsiyum, potasyum, fosfor ve demir bakımından önemli bir kaynaktır. Ayrıca, magnezyum, selenyum ve çinko gibi minerallerin yanı sıra A vitamini, B vitaminleri (B1, B2, B3, B6, B9) ve C vitamini de içerir" dedi.