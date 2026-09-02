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Her gün yapay zekayla konuşanlar dikkat! Bilim insanları insan iletişimindeki tehlikeyi açıkladı

Yeni bir akademik çalışma, yapay zeka botlarıyla sık iletişim kuran insanların, farkında olmadan kendi iletişim biçimlerini robotlaştırabileceğini ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 02.09.2026 09:51 PAYLAŞ ABONE OL

AI & Society dergisinde yayımlanan uluslararası bir araştırma, yapay zekanın günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle insan davranışlarında gözlemlenebilecek olası değişimleri mercek altına aldı. Araştırmacılar, perakendeden sağlığa kadar pek çok alanda müşteri hizmetleri botlarıyla geçirilen vaktin, insanların iletişim kalıplarını bu algoritmaların daha rahat işleyebileceği biçimlere doğru evrilttiğini ileri sürüyor.

İNSANİ İFADELER AZALIYOR

Geliştirilen kuramsal çerçeveye göre, yapay zeka botları insan dilini ve duygusal tepkilerini taklit ederek daha doğal görünmeye çalışırken, kullanıcılar da karşılarındaki makineye uyum sağlamak için insana özgü karmaşık ve öngörülemez ifadeleri törpülüyor. Araştırma ekibi, bu iki yönlü etkileşim sürecini 'robotik insanlık' kavramıyla açıklıyor.