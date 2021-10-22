Her zaman mis gibi bir banyo: Islak havlu kokusunu yok etmenin yolu!

Islak havlu kokusu, özellikle havluyu bir iki kez kullanımda ortaya çıkan nem nedeniyle bakteri ve virüslerin üremesi sebebiyle oluşuyor. Üstelik bakteri üremeye başlamış bir havluyu kullanmaya devam etmek, sağlığınız için de bazı zararlar ortaya çıkarıyor. Örneğin; yüzünüzde bir türlü kaynağını bulamadığınız sivilcenin sebebi, ıslak havlunun ortaya çıkardığı rutubet olabilir.
Islak havluların ortamdaki kokusunu yok etmek için ise birkaç yöntem bulunuyor;
UZUN SÜRE KULLANMAYIN
Havlular, kullanım konusunda uzun süre banyoda beklediğinde hem el ve yüzün ıslaklığını çekerek hem de banyo ve tuvalet gibi ortamların yüksek nem oranı ile sürekli olarak bakteri üremeye hazır halde bulunuyor. Bu nedenle bir havluyu ne kadar kısa süre kullanırsanız, o denli temiz bir kokuya sahip banyo ve tuvalet de kullanırsınız.
KİRLİ HAVLULARI BEKLETMEYİN
Kirli havluları, havlu askılığından alıp banyo sepetine atmanız, ıslak havlu kokusunu yok etmeyecektir. Bunun yerine diğer kirli çamaşırlarla da bir araya gelen nemli bir havlu, daha fazla bakteri üremesine sebep olarak daha fazla kokuya neden olacaktır. Bu nedenle kirli bir havluyu direkt yıkamak, ıslak havlu kokusunu yok etme çok daha başarılı bir yöntemdir.
DOĞRU DETERJAN ORANINI KULLANIN
Havluları kullanırken, dikkatli olunması gereken bir diğer nokta; doğru yıkama sürecidir. Özellikle yıkama talimatlarına uymanız gereken bu havlularda yoğun deterjan kullanımı, havlu üzerinde deterjan birikmesine neden olacak, bu durum ise ıslak havlu kokusunu artıran etkenler arasında yerini alacaktır. Özellikle kumaş yapısının da yoğun deterjan kullanımı nedeniyle bozulması, bakteri üretimini de kolaylaştırır. Bu nedenle kirlilik düzeyine göre doğru deterjan oranını seçmeniz önemlidir.
KOKUYU YOK EDEN DOĞAL KARIŞIM:
Karbonat, birçok açıdan en iyi temizleyicilerden biri. Havlularınızdaki kokuyu yok etmenin de en iyi yollarından biri olarak kullanabilirsiniz.