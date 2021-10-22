Her zaman mis gibi bir banyo: Islak havlu kokusunu yok etmenin yolu!

Islak havlu kokusu, özellikle havluyu bir iki kez kullanımda ortaya çıkan nem nedeniyle bakteri ve virüslerin üremesi sebebiyle oluşuyor. Üstelik bakteri üremeye başlamış bir havluyu kullanmaya devam etmek, sağlığınız için de bazı zararlar ortaya çıkarıyor. Örneğin; yüzünüzde bir türlü kaynağını bulamadığınız sivilcenin sebebi, ıslak havlunun ortaya çıkardığı rutubet olabilir. Islak havluların ortamdaki kokusunu yok etmek için ise birkaç yöntem bulunuyor;

UZUN SÜRE KULLANMAYIN

Havlular, kullanım konusunda uzun süre banyoda beklediğinde hem el ve yüzün ıslaklığını çekerek hem de banyo ve tuvalet gibi ortamların yüksek nem oranı ile sürekli olarak bakteri üremeye hazır halde bulunuyor. Bu nedenle bir havluyu ne kadar kısa süre kullanırsanız, o denli temiz bir kokuya sahip banyo ve tuvalet de kullanırsınız.

KİRLİ HAVLULARI BEKLETMEYİN

Kirli havluları, havlu askılığından alıp banyo sepetine atmanız, ıslak havlu kokusunu yok etmeyecektir. Bunun yerine diğer kirli çamaşırlarla da bir araya gelen nemli bir havlu, daha fazla bakteri üremesine sebep olarak daha fazla kokuya neden olacaktır. Bu nedenle kirli bir havluyu direkt yıkamak, ıslak havlu kokusunu yok etme çok daha başarılı bir yöntemdir.