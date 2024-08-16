Herkesin ağzı açık kaldı! Saç ektirmek yerine öyle bir şey yaptı ki…

Saç ekimi, saç kayıplarının yaşandığı noktalara saç köklerinin mikro cerrahi yöntemlerle nakledilmesi işlemidir. Doğal bir görünüm elde etmek amacıyla yapılan bu uygulama aslında oldukça küçük bir işlem. Ancak bu adam saç ekimi yaptırmak yerine akıllara gelmeyecek bir çözüm bulmuş.
Sosyal medyada kısa süre önce yaptığı paylaşımlarla takipçilerini hayrete düşüren adam eski saçlarının görünümüne tekrar ulaşmak için kafasına dövme yaptırdı. Bulmuş olduğu bu çözüm sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kafasına tek tek saç çizdirerek kellik derdine deva bulan adama sosyal medyadan olumlu, olumsuz bir çok yorum yağdı.
Ancak dövme renginin zamanla akması ve mevcut olan görüntünün bozulması gibi problemler yaşanıp yaşanmayacağı tartışma konusu.
SAÇ DÖKÜLMELERİNİ ENGELLEMEK İÇİN ÖNERİLER
Saç derinize bakım yağları ile masaj yapın. Bu uygulama için badem yağı tercih edebilirsiniz.
Yeterli miktarda su içtiğinizden emin olun.
Saçlarınızı her gün yıkamayın. Her gün saç yıkamak kurumasına sebep olacaktır.
Dengeli beslenmek saçların güçlenmesini sağlar. Öğün atlamayın ve sağlıklı beslenmeye özen gösterin.
Kan değerlerinize baktırın. Vücutta eksik olan maddeler saç kaybına sebep olabilir.
Vitamin takviyelerini düzenli şekilde kullanın.
Saçlarınızı düzenli olarak tarayın. Saçta yaşanacak karışıklıklar kopmalara sebep olur.
Stres hayat içerisinde sıklıkla karşılaşabileceğiniz bir durum ancak kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. Saç dökülmelerinde stres en çok görülen sebepler arasındadır.
Düzenli olarak saç şekillendirmek için saçlarınıza ısı uygulamayın.