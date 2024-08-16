Herkesin ağzı açık kaldı! Saç ektirmek yerine öyle bir şey yaptı ki…

Kronik saç dökülme sonucunda yaşanan kellik, özellikle erkekler için büyük bir sorun olabilir. Doğal bir saç görünümüne tekrar kavuşmak amacıyla uygulanan en yaygın işlemse saç ekimidir. Ancak genç bir adam öyle farklı bir çözüm yöntemi buldu ki tüm görenleri şoke etti. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 16.08.2024 14:46 PAYLAŞ ABONE OL

Saç ekimi, saç kayıplarının yaşandığı noktalara saç köklerinin mikro cerrahi yöntemlerle nakledilmesi işlemidir. Doğal bir görünüm elde etmek amacıyla yapılan bu uygulama aslında oldukça küçük bir işlem. Ancak bu adam saç ekimi yaptırmak yerine akıllara gelmeyecek bir çözüm bulmuş.

Sosyal medyada kısa süre önce yaptığı paylaşımlarla takipçilerini hayrete düşüren adam eski saçlarının görünümüne tekrar ulaşmak için kafasına dövme yaptırdı. Bulmuş olduğu bu çözüm sosyal medyanın gündemine oturdu. Kafasına tek tek saç çizdirerek kellik derdine deva bulan adama sosyal medyadan olumlu, olumsuz bir çok yorum yağdı. Ancak dövme renginin zamanla akması ve mevcut olan görüntünün bozulması gibi problemler yaşanıp yaşanmayacağı tartışma konusu.