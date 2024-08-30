Herkesin sesi oluyorlar! SHM çalışanlarından "işaret dili" adımı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu göreve gelir gelmez "Özellikle yaşlılarımıza, çocuklarımıza hizmetleri daha çabuk, daha erken ulaştırabilecek aile hekimlikleri ve sağlıklı yaşam merkezlerini güçlendireceğiz" diyerek, bu konuda planlamalar yapacaklarını duyurmuştu. Peki ama nedir bu Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM)? Nasıl çalışıyorlar?





79 İLDE 264 SHM VAR

Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın ilk aşamasında birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumu için Aile Hekimliği Türkiye Modeli geliştirilerek 81 ilin tamamında hayata geçirildi. Yeni dönemde ise aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinin sunmuş olduğu birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilerek, sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek amacıyla Sağlıklı Hayat Merkezleri faaliyete geçirildi. Ülkemizde 79 ilde 264 SHM'i var.



ÇOCUKTAN YAŞLIYA...

Bu merkezlerde; beslenme, çocuk ve ergen sağlığı, psiko- sosyal destek, kadın ve üreme sağlığı, tütün ve madde bağımlığı, kronik hastalıklar ve yaşlı sağlığı hizmetleri, fiziksel aktivite, ağız ve diş sağlığı, okul sağlığı hizmetleri, gebe bilgilendirme sınıfı, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi Hizmetleri (KETEM) ve Enfeksiyon Kontrol Hizmetleri verilmektedir.





ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ

SHM'lerde hizmet, kişinin bağlı bulunduğu aile hekiminin MHRS üzerinden vaka koordinatörüne randevu alarak hastayı yönlendirmesi ya da bizzat SHM'ye gelerek randevu alınmasıyla yapılıyor. Verilen sağlık hizmetleri ücretsiz olup sosyal güvencesi olsun ya da olmasın ülkemizde yaşayan herkesi kapsıyor.



İŞARET DİLİ ÖĞRENDİLER

Örnek hizmetler verilen SHM'lerden engelli vatandaşlara gösterdiği duyarlı hizmet ile Gölbaşı SHM parmakla gösteriliyor. Ankara Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ülgen Güllü, Ankara'da 7 SHM'nin hizmet verdiğini belirterek, "SHM'lerin amacı hasta olmadan vatandaşların yanında olmak. Böylece yaşam kalitesi artarken, hastalıkların önceden teşhisi ile onlardan kurtulmak mümkün olacak. Şehrimizde 25 bine yakın işitme engelli vatandaş yaşıyor. İlçemizdeki SHM'de işitme engelli vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için 'Sağlığa İşaret Ediyoruz' adıyla bir pilot çalışma başlattık. Bu çalışmada tüm sağlık çalışanlarımız halk eğitim merkezinden işaret dili eğitimi aldı. Bu eğitimleri 3 ayda bir güncelliyoruz. Amacımız, merkezimize gelen işitme engelli hastaların dertlerine ses olabilmek" dedi.





ERKEN TEŞHİS

Bu sayede işitme engelli vatandaşların kendilerini anlayan sağlık çalışanları ile karşılaşmalarının rahatlığını yaşadıklarını söyleyen Dr. Güllü, şöyle dedi: "İşaret diliyle iyi bir iletişim sağlandığı için yapılacak testleri onlara anlatabilmek kolaylaştı. 150 işitme engelli kadın hastamızın kadın sağlığı açısından smear testi taraması yapıldı. Bir kişi bu tarama sayesinde erken teşhis edilerek, tedavisine başlandı."



BU BİR PİLOT ÇALIŞMA

Genel işleyişlerinde danışanların kuruma ilk başvurularında ya da işlem sırası beklerken, sağlık danışma stantları kurduklarını da söyleyen Dr. Güllü, "Bu bir pilot çalışma ama umuyorum ileri ki günlerde tüm SHM'lerde örnek olarak çoğalacak. İşitme engelli vatandaşlarımızın merkeze geldiği günlerde personelimiz özellikle jestlerin daha net anlaşılabilmesi için siyah kıyafet giymeyi tercih ediyor. İşaret dili ile hizmet veren kurumlar arasında ülkemizde tekiz" dedi.