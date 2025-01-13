Hijyen konusunda ülkelerin karnesi! Tuvaletten sonra ellerini yıkamayan ülkeler belli oldu

Bu bağlamda Euronews Healt'in yaptığı kapsamlı araştırma temel hijyen kurallarına uyum konusunda hangi toplumların yetersiz kaldığını gözler önüne serdi. Listede Türkiye'de bakın kaçıncı sırada yerini aldı… İşte bu araştırmaya göre Hollandalıların yüzde 50'si tuvalet kullandıktan sonra ellerini yıkamıyor. Anlaşılan tuvalet sonrası hijyen için bu durumu 'gerekli' görmüyorlar.





Hollanda'yı takip eden diğer ülke ise İtalya. İtalyanların yüzde 43'ü tuvalet sonrası ellerini yıkamıyor.



Üçüncü sıraya geldiğimizde ise yüzde 39 oranla sırayı İspanyollar alıyor. İspanyolları ise yüzde 38 ve peşine de yüzde 37 ile Rusya takip ediyor. Hijyen konusunda yüzde 35'lik oranla sınıfta kalan diğer iki ülke ise; Avusturya ve Letonya…