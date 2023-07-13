Hollywood diyeti, Oyuncu Ufuk Özkan’ın hayatını kararttı! Diyetisyen açıkladı: Beyni de bitiriyor

Hızlı kilo kaybına neden olduğu için kas kaybına ve halsizliğe neden olur.

Yağ kısıtlamasına gidildiği için bağırsaklardaki bütirik asit yani faydalı olan asidin salgılanmasını engeller.

HIZLI KİLO KAYBI KARACİĞER YETMEZLİĞİNE NEDEN OLUR MU?

Diyetisyen Ersin Özdemir, "Karaciğer, gerekli hormon ve enzimleri yapan hayati organlardandır. Tükettiğimiz elma da simitte elbet karaciğere gelir ve tüketilen besinlere göre hormon salgılar. Karaciğerin Faz 1, Faz 2 ve Faz 3 evreleri vardır ve birbirleriyle uyumlu çalışması gerekir.

İki kardeş düşünün, birlikte bulaşık yıkıyorlar. Kardeşlerden biri yıkıyor biri duruluyor. İşte Faz 1 ve Faz 2 evresi bu şekilde uyumlu çalışır. Kardeşlerden biri fazla köpüklerse diğeri durulamakta zorlanır ve hatta yorulup bırakabilir. Faz 1, Faz 2 ve Faz 3 evrelerinin düzgün çalışabilmesi için en başta D vitamini, Çinko, B12 ve yardımcı aminoasitlere ihtiyaç vardır. Bu tarz hızlı kilo kaybı vaat eden diyet programlarında bu vitaminler yeterli düzeyde alınamadığı için karaciğerin çalışma kapasitesini düşürür." dedi.