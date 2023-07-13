Hollywood diyeti, Oyuncu Ufuk Özkan’ın hayatını kararttı! Diyetisyen açıkladı: Beyni de bitiriyor

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ı karaciğer nakli başvurusuna kadar götüren Hollywood diyetinin beyin hücrelerini de etkilediği ortaya çıktı. Diyetisyen Ersin Özdemir, son yıllarda oldukça popüler olan ve kilo vermek isteyenlerin bir çare olarak başvurduğu 'Hollywood diyeti' ile ilgili gerçekleri sıraladı. Özdemir, açıklamalarını şöyle sürdürdü;
Diyetisyen Ersin Özdemir
1 AYDA 15 KİLO VERİYORSUNUZ AMA KARACİĞERİNİZİ KAYBEDİYORSUNUZ
"Hollywood diyeti, Hollywood yıldızları arasında popüler olmuş, sanki hepsi bu diyetle zayıflıyor gibi bir algı oluşturulmuş bir piyasa oyunundan başka bir şey değildir. Ünlülerin, yer aldığı projelerdeki rollerine bürünmek adına hızlı kilo kaybetmelerini sağlayan 'Hollywood diyeti' olarak adlandırılan, ayda 15 kiloya kadar kilo kaybetmeyi vaat eden diyet türüdür. Burada dikkat edilmesi gereken şey; dünya üzerindeki 8 milyar insanın her birinin parmak izinin farklı olması gibi metabolik yaşının da farklı olmasıdır."
"SU HAYATİ İHTİYAÇTIR ANCAK 1 SAAT İÇİNDE 20 LİTRE SU İÇMEK ZEHİRLER"
Diyetisyen Ersin Özdemir "Su, hayatımızı devam ettirebilmemiz için en gerekli besindir. Ancak bir saat içinde 20 litrelik bir damacana suyu içmeniz halinde su zehirlenmesi yaşarsınız. Vücudumuzdaki denge bu sistemle çalışır. Hollywood diyetinde de hızlı bir şekilde kilo verme algısı oluşturulur. Bu diyet türünde, yağsız beslenme birinci kural olarak gösterilir. Hollywood diyetini uygulayanlara baktığınızda, hayatlarının bir döneminde depresyona girdiklerini görürsünüz." dedi.
BEYİN HÜCRELERİNİ ETKİLİYOR
Hollywood diyeti zararlarını sıralayan Diyetisyen Ersin Özdemir, kısa sürede verilen kiloların tekrar hızlı bir şekilde geri alınacağına dikkat çekti. Özdemir, Hollywood diyeti zararlarını şöyle sıraladı;
Karaciğer ve beyin hücrelerinin çalışmasını yavaşlatır ve engeller.
Yağ kısıtlamasına gidildiği için bağırsaklardaki bütirik asit yani faydalı olan asidin salgılanmasını engeller.
Hızlı kilo kaybına neden olduğu için kas kaybına ve halsizliğe neden olur.
Cilt sorunlarına neden olur.
Psikolojik rahatsızlıkları beraberinde getirir.
Hızlı kilo kaybının ardından hızla kilo alımı meydana gelir.
HIZLI KİLO KAYBI KARACİĞER YETMEZLİĞİNE NEDEN OLUR MU?
Diyetisyen Ersin Özdemir, "Karaciğer, gerekli hormon ve enzimleri yapan hayati organlardandır. Tükettiğimiz elma da simitte elbet karaciğere gelir ve tüketilen besinlere göre hormon salgılar. Karaciğerin Faz 1, Faz 2 ve Faz 3 evreleri vardır ve birbirleriyle uyumlu çalışması gerekir.
İki kardeş düşünün, birlikte bulaşık yıkıyorlar. Kardeşlerden biri yıkıyor biri duruluyor. İşte Faz 1 ve Faz 2 evresi bu şekilde uyumlu çalışır. Kardeşlerden biri fazla köpüklerse diğeri durulamakta zorlanır ve hatta yorulup bırakabilir. Faz 1, Faz 2 ve Faz 3 evrelerinin düzgün çalışabilmesi için en başta D vitamini, Çinko, B12 ve yardımcı aminoasitlere ihtiyaç vardır. Bu tarz hızlı kilo kaybı vaat eden diyet programlarında bu vitaminler yeterli düzeyde alınamadığı için karaciğerin çalışma kapasitesini düşürür." dedi.
POPÜLER DİYETLERİN MODASI GEÇTİĞİ AN YENİSİ EKLENİYOR
"Bundan 10 yıl önce farklı diyetleri konuşuyorduk şimdi farklı 10 yıl sonra bambaşka popüler diyetleri konuşuyor olacağız. En temelde, bu diyetler vücuduma uygun mu? Bunu düşünmemiz lazım." diyen Diyetisyen Ersin Özdemir, açıklamalarına şöyle devam etti;
KARACİĞER YETMEZLİĞİNE KADAR GÖTÜRÜR
Bağırsaklarımızda 2 kiloya kadar dost bakteriler vardır, bu bakterilerin beslenmesini engellemiş oluruz. Bu durum bağırsak bariyerinde hasara neden olur. Bağırsak bariyeri onarılmazsa her türlü hastalığa yatkın hale gelirsiniz. Diyabet, kanser, haşimato ve birçok hastalığa davetiye çıkarmış olursunuz.
Tip 1 ve Tip 2 diyabete neden olabilir.
Şişkinlik ve gaz sorunlarına sebep olabilir.
Sağlığınızı tehlikeye atmamak adına lütfen popüler diyetlerden uzak durun.