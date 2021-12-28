Horlamayı anında durduran harika çözüm! Derin bir uyku için deneyin

Horlama sorunu, solunum problemlerinden kaynaklanabileceği gibi aslında yanlış alışkanlıklar da bu sorunun kaynağı olabilir. Bu nedenle öncelikle sorunun nereden kaynaklandığını tespit etmek önemlidir. Bu noktada değiştirebileceğiniz birkaç alışkanlık ile rahat bir gecenin sırrını çözebilirsiniz. İşte dikkat etmeniz gerekenler…
YAN TARAFINIZA DOĞRU YATIN
Sırt üstü yatıldığında nefes almada sorun ortaya çıkabileceği için rahatsız edici horlama sesine neden olabilir. Bu nedenle tek taraflı olarak uyumak horlama sorunu ile baş etmenizi mümkün kılarken aynı zamanda daha rahat bir uyku süreci geçirmenizi sağlar.
KİLO VERMEYİ ÇALIŞIN
Kilo fazlası, hava girişi noktasında tıkanıklara neden olarak horlamanın ana sebebi olabilir. Bu noktadaki sorunu çözebilmek için en iyi alternatif, biraz daha kilo vermektir. Bu sayede hem rahat bir yaşam sürebilir hem de horlama sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.
UYKUDAN ÖNCE BURUN TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDEBİLİRSİNİZ
Ağızdan nefes almak, horlamanın en yaygın sebeplerinden biridir. Bu nedenle burundan nefes alabilmeyi kolaylaştırabilmek için geceleri uyumadan önce burun spreyleri dahil farklı yollar deneyerek temizleme işlemini yapabilirsiniz. Böylece açılmış bir burun kanalı hem kaliteli uykuyu hem de horlama sorununu çözerek en iyi uyku deneyimi yaşamanızı sağlar.
BURUN BANTLARINI DENEYİN
Burun tıkanıklığı nedeniyle horlama sorununu çözmenin bir diğer alternatifi ise burun bandı kullanmaktadır. Burun kanallarınızı açan ve nefes almayı iyileştiren bu bantlar, huzur dolu bir gece uykusu sağlayabilir.
RİNİT, SEPTUM DEVİASYONU GİBİ TIBBİ SORUNLARI GİDERİN
Horlama sorununa uzun vadede bulunamayan çözümlerin nedeni; solunum yollarındaki rahatsızlıklar olabilir. Bu noktada rinit, kronik sinüzit ve septum deviasyonu gibi rahatsızlıklar rahat nefes almayı engellemesi sebebiyle horlamaya neden olabilir. Bu sorunları ortadan kaldıracak olan bir uzmana danışmanız önerilir.
DOĞADAN YARDIM ALIN
Isırgan otu, horlamayı iyileştirebilecek doğal antihistaminiklere sahiptir. Bu sayede horlama sorununu çözebilmeniz için doğal bir ısırgan çayı işinize yarayabilir. Bir bardak kuru ısırgan otunu iki bardak kaynar suda 10-15 dakika kadar bekletin ve yatmadan önce için. Ayrıca nane çayı da bu sorunu çözebileceğiniz bir diğer alternatiftir.