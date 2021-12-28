Horlamayı anında durduran harika çözüm! Derin bir uyku için deneyin

Horlama, gece vaktini hem sizin hem de çevrenizdeki kişiler için zorlanmaya sebep olacak bir süreç haline dönüşebilir. Eğer kronik bir horlama sorunu ile karşı karşıyaysanız, değiştirmeniz gereken birkaç alışkanlık ile bu problemi ortadan kaldırabilirsiniz. Yatma stiliniz, kilonuz veya alışkanlıklarınız ile ortadan kaldırılabilecek bu sorun, kısa sürede çözülebilir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 28.12.2021 15:01 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 15:26

Horlama sorunu, solunum problemlerinden kaynaklanabileceği gibi aslında yanlış alışkanlıklar da bu sorunun kaynağı olabilir. Bu nedenle öncelikle sorunun nereden kaynaklandığını tespit etmek önemlidir. Bu noktada değiştirebileceğiniz birkaç alışkanlık ile rahat bir gecenin sırrını çözebilirsiniz. İşte dikkat etmeniz gerekenler…

YAN TARAFINIZA DOĞRU YATIN Sırt üstü yatıldığında nefes almada sorun ortaya çıkabileceği için rahatsız edici horlama sesine neden olabilir. Bu nedenle tek taraflı olarak uyumak horlama sorunu ile baş etmenizi mümkün kılarken aynı zamanda daha rahat bir uyku süreci geçirmenizi sağlar. KİLO VERMEYİ ÇALIŞIN Kilo fazlası, hava girişi noktasında tıkanıklara neden olarak horlamanın ana sebebi olabilir. Bu noktadaki sorunu çözebilmek için en iyi alternatif, biraz daha kilo vermektir. Bu sayede hem rahat bir yaşam sürebilir hem de horlama sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

UYKUDAN ÖNCE BURUN TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDEBİLİRSİNİZ Ağızdan nefes almak, horlamanın en yaygın sebeplerinden biridir. Bu nedenle burundan nefes alabilmeyi kolaylaştırabilmek için geceleri uyumadan önce burun spreyleri dahil farklı yollar deneyerek temizleme işlemini yapabilirsiniz. Böylece açılmış bir burun kanalı hem kaliteli uykuyu hem de horlama sorununu çözerek en iyi uyku deneyimi yaşamanızı sağlar. BURUN BANTLARINI DENEYİN Burun tıkanıklığı nedeniyle horlama sorununu çözmenin bir diğer alternatifi ise burun bandı kullanmaktadır. Burun kanallarınızı açan ve nefes almayı iyileştiren bu bantlar, huzur dolu bir gece uykusu sağlayabilir.