Humus severler buraya! Klasik tarifin tahtını sallayacak 3 farklı lezzet

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, mezelerin şahı humusu, farklı sunumlarda anlatmaya çalışıyorum. Humusun mutfaklarımıza girişi hiç yeni değil esasen. Humusun tarihi net olmasa da, kimi kaynaklara göre geçmişi M.Ö. 3000'lere dayanıyor. Kimi kaynaklarsa humusun yapıldığı ilk nohudun Babil bahçelerinde yetiştiğini öne sürüyor. Kimileriyse humusun ilk kez 12'nci yüzyılda, Eyyubiler tarafından hazırlandığını belirtiyor. Humus, adını Arapça nohut anlamını taşıyan 'hummus' kelimesinden alıyor. Pancarlı humusu geçenlerde bir restoranda deneyip çok sevdim ve hemen denedim. Herkesin lezzetini ve görselliğini çok beğendiği, ayrıca normal humustan daha hafif olan bu mezeyi mutlaka deneyin derim. Yemek öncesi iştah açıcı olarak çok güzel servis edilebilir. Ayrıca bezelyeli, körili, patatesli, kerevizli gibi birçok alternatifi yapılabilir. Humus, birçok kültürde pita içerisinde falafel ile beraber dürüm olarak sunuluyor.