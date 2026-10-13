Hünnapı hiç böyle denemediniz! Hem kompostosu hem reçeli için tam zamanı

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, ismi çok duyulmamış ancak pek çok faydası bulunan hünnap var. Hünnap, cehrigiller ailesinden, sarı çiçekler açan ve baharda güzel kokular yayan dikenli bir ağaç türüdür. Büyük bir zeytine benzeyen hünnap, sert bir çekirdeğe sahiptir. Olgunlaşmadan önce yeşilken, yavaş yavaş kırmızı ve sonra da siyah bir renge bürünür. En dışı ince bir kabuktan oluşur ve içi elma gibi serttir. Fakat kısa sürede rengi sararıp yumuşar. Kabuk kısmı da birkaç günde buruşmaya başlar. Tadı ise son derece lezzetlidir. Olgunlaşmamış bir hünnap, kuru üzüme benzer. 'Hünnapı hiç tanımıyoruz' dediğinizi duyar gibiyim. Hünnap, doğada yabani olarak yetişir. Düşük bir kaloriye sahiptir. Reçeli ve sirkesi yapılan hünnap, bitkisel ilaç olarak da kullanılmaktadır. Yüzyıllar öncesinden beri Çin'de tedavi edici bir bitki olarak kullanılmaya devam etmektedir. Asya ülkelerinin hemen hepsinde aynı amaçla kullanılmaktadır. Bugünlük benden bu kadar...