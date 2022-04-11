Hurma diye zehir yemeyin! Uzmanı uyardı: Dış katmanı böyle görünüyorsa...

Glikoz şurubu ile tatlandırılmış hurmaların zararı nedir?

Aslında glikoz şurubunun zararına değinmeden önce kısaca kandaki glikoz ve glisemik endeks arasındaki ilişki incelememiz faydalı olacaktır.

Glikoz; pankreastan salgınanan insülin hormonu ile kandaki seviyesi düzenlenmektedir. Beslenme ile başlayan kan glikoz seviyesindeki değişim adımları şöyle özetlenebilir; ilk adım olarak sindirim sonrası kandaki glikoz seviyesinin artmasıyla beraber pankreastan insülin salgılanmasını uyarır. İkinci adımda insülin salgılanmasıyla glikozun hücrelere geçişi başlamıştır. Karaciğer ve kas hücreleri ise alınan glikozu glikojen olarak depolar. Karaciğer hücreleri oluşan fazla glikozu yağa dönüştürür ve kan dolaşım sistemine bırakır. Dengeli ve yeterli beslenme kan glikoz seviyesinin düzenlenmesinde ciddi role sahiptir.

Gıdanın glisemik indeksi(GI) ise; ilgili gıda tüketildikten sonra kandaki glikoz seviyesini ne hızla yükselttiği ve duruma bağlı salgılanan insülin hormonun hangi hızla normal düzeye indiği ile ilgili ilişkiyi ifade eder.

Bu bilgiler ışığında aslında tükettiğimiz ürünlerde glikoz şurubunu içermesi ve bunun tüketiciyi bilinçlendirmek amacıyla ambalajın içindekiler bölümünde yer almaması veya açıkta satılan ürünlerde tüketicinin bu konuda bilgilendirilmemesi oldukça ciddi sorunlara sebebiyet vermektedir. Özellikle şeker tüketimin sınırlandırıldığı durumlarda; şeker hastalığı olan kişiler, insülin direnci rahatsızlığı, gebelik diyabeti ve özel tedavi görenlerde böylesine tüketiciyi aldatıcı davranışların oldukça ciddi sonuçlar doğurabileceği kaçınılmazdır.

Dış katmanı beyazlaşmış hurmanın sebebi nedir?

Kurutma işlemi sonrasında bazen meyvenin içinden dışına doğru şeker akışı durumu söz konusu olabilmektedir. Bu dışa doğru şeker hareketi ise meyvenin dışında beyaz bir tabaka oluşuma neden olur. Hurmanın dış katmanındaki beyazlama genellikle şekerlenme problemidir. Bazen bu beyaz tabaka mikrobiyal üremeyi de işaret eder. Ancak mikrobiyolojik bozulma varsa laboratuvar analizleri yapılmadan gözle incelenerek karar verilmesi mümkün değildir.