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İç Anadolu’nun saklı kalmış lezzetleri! Bu 3 tarif damağınızda iz bırakacak

İç Anadolu mutfağı denince akla ilk gelenler genellikle etli yemekler ve hamur işleri olur. Ancak bölgenin kalbinde yer alan Nevşehir, sahip olduğu zengin kültürel mirasıyla bambaşka bir sofra deneyimi sunuyor. İdilika’nın Mutfağı’nda bugün sizleri Nevşehir’in pek bilinmeyen ama tadı damakta kalan üç özel lezzet bulunuyor.

İDİL AÇIKALIN
İDİL AÇIKALIN
Giriş Tarihi: 06.08.2025 09:22
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İç Anadolu’nun saklı kalmış lezzetleri! Bu 3 tarif damağınızda iz bırakacak

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Nevşehir'e konuk oluyoruz. Türkiye'nin hemen her şehrinde olduğu gibi Nevşehir'in de kendine has yöresel lezzetleri bulunuyor. Nevşehir; sebze yemeğinden et yemeğine, salata çeşitlerinden tatlılara kadar birçok lezzetiyle diğer şehirlerden ayrılıyor. İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu kent; bulunduğu coğrafi konum itibariyle zengin bir mutfak kültürüne sahip.

SOĞANLAMA

MALZEMELER
2 adet orta boy soğan
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı pul biber
Bir tutam tuz
YAPILIŞI: Tavada kızmış sıvı yağa, yemeklik doğradığımız soğanları ekleyip kavuruyoruz. Kavrulan soğanlara pul biber ve tuz ekliyoruz. Üzerine yumurta kırıyoruz. Yumurta pişince servis ediyoruz.

ASİDE TATLISI

MALZEMELER
1 su bardağı ayçiçek yağı
2 su bardağı un
Yarım çay bardağı su
2 su bardağı pekmez
YAPILIŞI: Sıvı yağı ısıtıp unu kavurmaya başlıyoruz. Unun kokusu çıkınca su ilave edip çektiriyoruz. Üzerine pekmezi de ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Helvamız olunca cevizlerle süslüyoruz.


KABAK ÇEKİRDEKLİ ERİŞTE

MALZEMELER
1 kase kabak çekirdeği
1 kase erişte
3 yemek kaşığı tereyağı
YAPILIŞI: Kabak çekirdeklerini rondoda çekiyoruz. Erişteleri haşlıyoruz. Haşlanan eriştelerin üzerine eritilmiş tereyağı döküyoruz ve üzerine rondoda çektiğimiz kabak çekirdeklerini ilave ediyoruz. Erişteyi sıcak olarak servis ediyoruz.