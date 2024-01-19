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İçinizi ısıtacak kış çorbası tarifleri! Hastaları bile ayağa kaldırıyor

Havaların soğumasıyla birlikte grip olanların sayısı da arttı. Ancak iyileşme döneminde belki de ilk akla gelen çözümler arasında çorba yer alıyor. İşte sizin de kış boyunca deneyebileceğiniz hem içinizi ısıtacak hem de hastalıkla çabucak toparlamanızı sağlayacak çorba tarifleri...

İDİL ÇİMRİN
İDİL ÇİMRİN
Giriş Tarihi: 19.01.2024 10:18
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İÇİNİZİ ISITACAK KIŞ ÇORBASI TARİFLERİ!

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, soğuyan günlere yakışan, içinizi ısıtacak ve şifa olacak üç orijinal çorba tarifi ile karşınızdayım... Malum, havalar soğumaya başladı, grip her yerde kol geziyor. Çorbada benim de bir tutam tuzum bulunsun diyerek, tam hasta çorbası diye adlandırabileceğimiz lezzette kış çorbaları hazırladım.



SEBZE ÇORBASI

MALZEMELER

  • 1 adet küçük brokoli
  • 1 adet pırasa
  • 1 adet havuç
  • 1 adet kırmızı biber
  • 1 adet domates
  • 2-3 diş sarımsak
  • Tuz
  • Karabiber
  • Bir tutam dereotu

TERBİYESİ İÇİN:
  • 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ve un

YAPILIŞI: Bütün sebzeleri temizleyip yıkıyoruz. İrice doğrayıp tencereye alıyoruz. Üzerine sekiz su bardağı su ilave ediyoruz. Tuz ve karabiber ekleyip sebzeler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Tereyağında unu kavuruyoruz. Kavurduğumuz unu sebzelerin içine alıp blender'dan geçiriyoruz. İnce ince kıydığımız dereotunu ilave ediyoruz. Limon ile servis ediyoruz.



SÜTLÜ ÇORBA

MALZEMELER

  • 2 tepeleme yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı şehriye
  • 1 su bardağı soğuk süt
  • 4 su bardağı soğuk su

YAPILIŞI: Yağı eritip unu kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Sütü ekleyip karıştırıyoruz. Üzerine suyu koyup kaynayana kadar karıştırıyoruz.



SİRKELİ SARIMSAKLI ÇORBA

MALZEMELER

  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 4 çorba kaşığı un
  • 2 iri diş sarımsak
  • Karabiber
  • 1 adet tavuk bulyon
  • Yeteri kadar su
ÜZERİ İÇİN:
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • Toz kırmızı biber
  • Kuru nane
  • Sirke
YAPILIŞI: Tavuk bulyonu bir bardak sıcak suda eritiyoruz. Tencereye yağı alıp eritiyoruz ve unu ilave edip kavuruyoruz. Üzerine tavuk suyunu ve yeterince suyu ekleyip karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra ezdiğimiz sarımsağı ilave ediyoruz. Üzerine, tava içinde kırmızı biberle erittiğimiz tereyağını ekliyoruz. Sos ve arzuya göre sirke ilave ederek servis ediyoruz.

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