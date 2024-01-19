İçinizi ısıtacak kış çorbası tarifleri! Hastaları bile ayağa kaldırıyor

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, soğuyan günlere yakışan, içinizi ısıtacak ve şifa olacak üç orijinal çorba tarifi ile karşınızdayım... Malum, havalar soğumaya başladı, grip her yerde kol geziyor. Çorbada benim de bir tutam tuzum bulunsun diyerek, tam hasta çorbası diye adlandırabileceğimiz lezzette kış çorbaları hazırladım.
SEBZE ÇORBASI
MALZEMELER
YAPILIŞI: Bütün sebzeleri temizleyip yıkıyoruz. İrice doğrayıp tencereye alıyoruz. Üzerine sekiz su bardağı su ilave ediyoruz. Tuz ve karabiber ekleyip sebzeler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Tereyağında unu kavuruyoruz. Kavurduğumuz unu sebzelerin içine alıp blender'dan geçiriyoruz. İnce ince kıydığımız dereotunu ilave ediyoruz. Limon ile servis ediyoruz.
SÜTLÜ ÇORBA
MALZEMELER
YAPILIŞI: Yağı eritip unu kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Sütü ekleyip karıştırıyoruz. Üzerine suyu koyup kaynayana kadar karıştırıyoruz.
SİRKELİ SARIMSAKLI ÇORBA
MALZEMELER