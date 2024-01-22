İkizdere’nin ‘Heidi’si: "Keçili kız" oğlaklarıyla üniversiteye hazırlanıyor

İkizdere ilçesi Yağcılar Köyü'nde yaşayan 17 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, 6 yıl önce yeni doğum yapan keçiyi okul çantasına koyarak sırtında taşıdığı sırada çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada paylaşınca büyük beğeni toplamıştı. Hamdu Sena'nın ailesi 65 keçi, 33 koyun ve 75 inekten elde ettiği tereyağ, ayran, yoğurt, peynir, kaymak, süt ve eti satarak geçimini sağlıyor.





İkizdere Fazliye Hüseyin Turanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Bilgin'in hedefi ise üniversiteyi kazanıp Ziraat mühendisi olmak. Sabahları gün doğmadan kalkan Bilgin, hayvanlarını yediriyor, sonra okula gidiyor.

Hamdu Sena Bilgin, "Küçüklüğümden beri hayvanları, doğayı çok seviyorum. Hayvanlarımızla vakit geçirmek bana çok iyi geliyor. Sabah 7'de hayvanlarımızı yediriyorum, akşam okuldan gelince yine onların bakımını yapıyorum. Ailecek hayvancılık yapıyoruz. Çobanlık güzel bir şey, hayvanların dilinden anlıyorum. Tek hedefim üniversite sınavını kazanıp, ziraat mühendisi olmak. Bu alanda kendimi çok daha geliştirip Türkiye'ye bu konuda faydalı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.