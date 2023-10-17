İlham veren girişimcilik başarısı: Melis Büyüksan

Melis Büyüksan'ın engelli erişim ürünleri ile dünyanın en çok bilinen firmalarından birini kurma hikayesi, ufak adımların koca bir hayale ulaşma örneği.

Hacettepe Üniversitesi İstatistik bölümüne başladığında üç işte birden çalışan Büyüksan, ikinci sınıfta bir medikal firmada part-time olarak çalışmaya başladı. Engellilerin hayatını dönüştürecek olan üretim fikri ise işte burada oluştu.

Engellilerin yaşamını kolaylaştıracak engelli erişim ürünleri için üretim yapan Büyüksan, Türkiye'de olmayan ürünleri getirmeye başladı. Bir başlangıç olan bu ilk adım, kardeşinin de ona katılmasıyla birlikte bir üretim sürecine dönüştü. Böylece Türkiye'nin "ilk engelli erişim ürünlerinin üretimini yapan" bir firmanın kurucusu oldu.

Büyüksan, firmasıyla uluslararası fuarlarda da kendisini gösterdi ve ürünleriyle dünyanın ilk üçünde yer aldı. 2015 yılında "Yılın Gelecek Vaad Eden Kadın Girişimcisi" ödülünü aldıktan sonra İngiltere ve İspanya'dan girişimcilik eğitimleri için kabul aldı.

Melis Büyüksan, bu başarısının ardındaki ilham kaynağının "annesi" olduğunu söyledi. Kendi ayakları üstünde durmanın ne büyük başarı olduğunu gösterdiğini yine bir kadından öğrendiğini söyleyen Büyüksan, diğer kadınlar için de bir "cesaret öyküsüne" imzasını atıyor.