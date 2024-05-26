İlhamı bir çocukta yakaladık: Kaybettiği kolları hayallerini resmetmesini engellemedi!





'RÜYADA GİBİYİM'

Çok mutlu olduğunu ifade eden Sinem Merve ise, "Rüyada gibiyim. Hiç olmadığı kadar mutluyum. Başta ümitsizdim ama şimdi her gün resim yapıyorum. Öğretmenimle aramızdaki bağ çok kuvvetli. 9 yaşındayım ve ilk sergimi açtım. Olumlu dönüşler yapıldı. Emeğimin karşılığını aldım. Çok sayıda sipariş aldık. Resim yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.