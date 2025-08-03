İlişkilerde neden hep aynı sorunları yaşıyorsunuz? Nedeni çocukluğunuzda yatıyor olabilir...



Ama "değer gören" olmayı kabul etmek? İşte o, başlı başına yeni bir hikâyedir. Bazen huzur, ilk başta sıkıcı gelir. Çünkü ne yapacağını bilemezsin. Ne zaman kavga çıkacak, ne zaman terk edileceksin, ne zaman her şey bozulacak diye beklersin. Ama bir şey bozulmaz. Ve işte o an, içindeki eski hikâye titreşmeye başlar. Belki de artık kendine şunu söyleme zamanıdır: "Ben bu oyunun kahramanıydım ama artık yazar da benim!" Çünkü evet, geçmişin sana bir senaryo yazmış olabilir. Ama o senaryo değiştirilemez bir yazı değildir.

Yeniden yazılabilir. Yeniden seçilebilir. Ve en güzeli, yeniden sevilebilir.

Kaosu seçmek kaderin değil. Acıya tutunmak zorunluluğun değil. Bu yazı belki de sadece bir hatırlatma:

Huzur da bir ihtimaldir. Ve sen, onu seçebilirsin.