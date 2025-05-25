İlişkilerde sürekli aynı hataları mı yapıyorsunuz? İşte nedeni...

Bazen birini seversin. Kalbinle, ruhunla, bütün iyi niyetinle. Ama her seferinde bir şeyler eksik kalır. Bir yerde bir kopukluk olur. Ya o çok sever, sen karşılık veremezsin... Ya da sen seversin, o kaçar. Kimse kötü değildir aslında. Herkesin içinde sevme potansiyeli vardır. Ama herkesin sevme şekli birbirinden farklı olabilir. Hayatımız boyunca kurduğumuz tüm yakın ilişkilerin (romantik, dostça ya da ailevi) hepsinin belirli bir ritmi vardır. Ve bu ritim çoğu zaman çocukken öğrendiğimiz bir melodiden gelir. Bu melodiye psikolojide 'bağlanma stili' denir. Hepimizin ilişkilerde bir 'dili' vardır. Kimi ilişkide huzuru arar, kimi fırtına olmadan aşkı hissedemez. Kimi biriyle yakınlaştıkça içine kapanmak ister, kimi de karşısındakinin ilgisini sürekli ölçmek, test etmek zorunda hisseder. Bu farklılıklar tesadüf değildir. Çocukken sevgiye, ilgiye ve korunmaya nasıl ulaştıysak; yetişkinlikte de o duyguyu yeniden yaratmaya çalışırız. Hatta bazen acı da olsa, tanıdık olanı seçeriz. Psikolojinin büyük ustalarından biri olan John Bowlby, "İnsanın doğuştan gelen bir bağ kurma ihtiyacı vardır" dediğinde aslında bize şunu anlatıyordu: "Bir çocuk için en temel ihtiyaç sadece süt, battaniye ya da bir çatı değildir. En temel ihtiyaç, duygusal güvenliktir. Ve bu güven, çoğu zaman bakım veren kişiyle kurulan ilk bağda şekillenir." İşte o zaman büyürüz ama içimizde bir şey hep eksik kalır. Bir dokunuş, bir bakış, bir sarılma... İşte bu yazıda, ilişkilerde neden hep aynı döngüyü yaşadığımızı, neden bazı ilişkiler bizi tüketirken bazılarının şifalandırdığını ve en önemlisi, bu bağlanma desenlerinin nasıl değiştirilebileceğini konuşacağız.