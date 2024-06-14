İlk 24 saat sakın ağzınıza sürmeyin! "Ölüm katılığına" davetiye...

'ETLERİN İLK 24 SAAT DİNLENMESİ LAZIM' Kurban etinin ilk 24 saat boyunca buzdolabında dinlenmesi ve tüketilmemesi gerektiğine vurgu yapan Yeşilyaprak, "Kurban kesildikten hemen sonra etinin tüketilmesi çok sık yaptığımız bir hata. Çünkü böyle yaptığımızda 'rigor mortis' yani 'ölüm katılığı' dediğimiz durum oluşuyor. Rigor mortisi engellemek için ise eti normal oda sıcaklığında değil, buzdolabının alt kısmında 24 saat dinlendirip sonra tüketmemiz lazım. Sonrasında ise etleri minik parçalar halinde, tek porsiyon olarak derin dondurucuya koymamız lazım. Ayrıca çözdürüp tekrar dondurulma işlemi kesinlikle olmamalı. Çünkü bu bakteriyel enfeksiyonlara zemin hazırlıyor" dedi.





BAYRAMDA BESLENMEYE DİKKAT

Bayramlarda sofraların zengin olması sebebiyle vatandaşların beslenmesine dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Yeşilyaprak, "Yoğun kolesterol içeren bir kahvaltıyla güne başlamak çok büyük bir problem olur. Bu da kişinin kalp damarlarında özellikle büyük bir hasara yol açabilir. Bu sebeple güne başlarken hafif bir kahvaltı öneriyorum. Etler için ise ızgara, haşlama, buğulama pişirme yöntemlerini tercih edebiliriz. Çok daha az yağ kullanılan ya da çok kızartma olmayan yöntemler de oldukça ideal. Mangal da ise etlerle kömür arasında en az 15 santimetre fark olması gerekiyor ki et kömürleşmesin. Et kömürleştikçe kanserojen madde oranı artıyor" diye konuştu.