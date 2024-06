İlk 24 saat sakın ağzınıza sürmeyin! "Ölüm katılığına" davetiye...

'HER İKRAMA EVET DEMEYİN'

Özellikle bayram ziyaretlerinde gelen ikramların yoğun tüketiminin metabolizmaya zararlı olduğunu söyleyen Yeşilyaprak, "Bayramda misafirliklerde kişiler kırılmasın diye ikram edilen yiyecekleri, tatlıları yiyebiliyoruz. Fakat buna çok karşıyım. Mümkün olduğu kadar her misafirlikte verilen ikramlıklara 'Evet demeyin' diyorum. Bir porsiyonun da aşılmaması lazım. Tatlı hakkınız bir tane olsun. Et tüketimi, doymuş yağ alımı çok yüksek olursa, bir de yanında fruktoz alımı da yüksek olduğunda ciddi sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Tatlı tüketimi veya ağır bir öğünün ardından mutlaka 1 saat yürüyüş öneriyoruz. Havalar çok sıcak olduğu için en az 2,5 litre su içmeyi de unutmayalım" sözlerine yer verdi.