İlk, orta ve lise öğrenimini dışarıdan bitirdi, 70 yaşında üniversiteli oldu!



Başarılı olabilmek için inanmak gerektiğini dile getiren Yurttaş, "Örnek olmaya çalıştım. İsteyen başarır. Önce kalben isteyeceksin ki başarılı olabilesin. Anne ve baba baskısıyla olmaz, kendin isteyeceksin. Ortaokul ve liseyi dışarıdan okuyarak bitirdim. Yaşım büyük olduğu için önceden bitirdim. Üniversiteyi okumak bu zamana kısmetmiş. Öğrenciler ile aram çok iyi ve hepsi benim torunlarım. Hepsinin başarılı olacağına da inanıyorum" diye konuştu.



Nurten Yurttaş'ın sıra arkadaşı aynı zamanda sınıfın yaşça en küçüğü Cemresu Dursun ise, "İstanbul'dan geldim. Nurten teyze, sınıfın en büyüğü ve ben de en küçüğüyüm. Kendisiyle iyi anlaşıyoruz ve aynı sıradayız. Elimizden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Nurten teyzenin bu başarısı, ben ve bir çok gence azim örneği oluyor" şeklinde konuştu.