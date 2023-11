İlk uluslararası Türk kadın hakem oldu! Muaythai sporuna kadın damgası...

Öğrencilerinin belirledikleri hedeflere yürümesini istediğini ifade eden Öz, şunları kaydetti:

"Herkesin bir hedefi olsun ve o hedef için emek harcasın. Emek her zaman başarıyı getirir. Ben hayal kurup, hedef koydum. Onun için çalıştım ve çabaladım, istediğim yere geldim. Umarım beni örnek alan öğrencilerim ve gençlerimiz olur. Sınıf öğretmeninin her konuda bilgisi olması gerekiyor. Müzik, spor, resim, dans her şeyden biraz bilgisi olması gerekiyor. Çünkü biz çocukları hamur gibi şekillendiriyoruz. Biz ne katarsak, çocuklar nasıl örnek alırsa o şekilde gelişip, büyüyorlar. Bundan yola çıkarak, Muaythai branşında görev aldım. Çocuklarıma, örnek olabiliyorsam, onlara hayal kurdurabiliyorsam ne mutlu bana."