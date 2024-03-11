İlk yoğurt nasıl mayalandı? Tarihini öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız...

Yoğurdun kökeniyle ilgili birçok ilginç teori bulunmaktadır. Ancak, en dikkat çekici teorilerden biri, göçebe Orta Asya kültüründe, özellikle de Türk kavimlerinin yaşadığı dönemlerde yoğurdun ortaya çıktığına işaret etmektedir. Bu teoriye göre, göçebe Türkler kavimleri yaşam tarzı nedeniyle süt, hayvan derilerinden yapılmış tulumlar içinde saklanırdı. Bu tulumlar, iç yüzeylerinde doğal olarak bulunan bakterilerle temas ederek sütü mayalamak için uygun bir ortam sağlardı. Böylece, sütün fermentasyonu sonucu yoğurt veya peynir gibi ürünler elde edilirdi.

Diğer bir teori ise, yoğurdun doğal olarak ortaya çıkmasıyla ilgilidir. Bu teoriye göre, havada serbest halde bulunan laktik asit bakterileri, sütü mayalamak için uygun bir ortam sağlayabilir. Süt, açık bir kapta havayla temas halinde olduğunda, bu bakterilerin sütte fermentasyon gerçekleştirmesiyle yoğurt oluşabilir.