İncecik beliyle sosyal medyanın gündemine oturdu! "Gazoz şişesinden daha ince..."

Hiperlaksite adı verilen bir sendromla mücadele ettiğini öğrendiği 19 yaşından beri korse takmak zorunda kalan Ruth Lujan, oldukça ince bir bele sahip. Meksikalı genç kadın, kas ve bağ dokularını nadir bir hastalığa sahip ve eklemlerde, kaslarda yorgunluk, ağrı ve sertlik gibi semptomlarla karşılaşıyor.
Korseyle belini incelten Ruth, sadece 30 cm'lik bir bele sahip. Neredeyse bir gazoz şişesi genişliğinde olduğunu söyleyen kadın, hastalığını benimseyerek kendine özgü bir yaşam stili oluşmuş durumda.
Hastalığı, ilk aşamalarda hareket kısıtlılığı sebebiyle bale öğretmeninin durumu anlamasıyla ortaya çıktı. Bir doktora başvurmasını öneren öğretmenin tavsiyesiyle birlikte "hiperlaksite teşhisi" konuldu. Bu teşhisin ardından büyük bir yıkıma uğrayan genç kadın bir daha bale yapamayacağını öğrendi.
Fakat yayınladığı gönderilerin ardından sosyal medyada büyük dikkat çeken genç kadın, milyonlarca kişiye ulaştı ve birçok viral olmuş videoya imzasını attı.
Aslında bu kadar ince bir bele rahatsızlığı nedeniyle ulaşan Lujan, doktorlarının kas ve bağ dokularını korumak, eklemlerde oluşan sertlik gibi ağrılı belirtileri ortadan kaldırmak için korse giymesini önerdiler. Yaşadığı hastalık süresince bağ ve kas dokusunun, hatta omurgasının da zayıfladığını anlatan genç kadın, korse takmaya başladıktan sonra günlük kıyafetlerinin de değişime uğramasına sağladı.
Doktorunun önerisiyle birlikte belini sıkan iç çamaşırlarını giymeye başladı, başlarda zorlansa da bu duruma alışmaya başladı. Şimdilerde ise; daha fazla güven duyduğunu ve vücudunun "kum saati" şeklinin keyfini çıkarmaya başladığını anlattı.
Neredeyse 30 cm'e kadar incelen bir bele sahip olan genç kadın, görünüşünden memnun oduğunu anlattı. Sıkı bağcıklara sahip korselerle hayatına devam eden Lujan, bu sayede düzgün bir duruşa sahip olduğunu da söyledi.
İnce belini ve bale yapabilmesi sebebiyle yaptığı akrobatik hareketlerle sosyal medyanın gündemine oturdu. Şu an 1,3 milyon takipçiye ulaşan genç kadın, renkli kıyafetleri ve korsesiyle birlikte birçok olumlu yorum alıyor.