İncecik beliyle sosyal medyanın gündemine oturdu! "Gazoz şişesinden daha ince..."

İnce bir bele sahip olmak, birçok kişinin idealleri arasında bulunsa da bu beden kalıbına dair geliştirilen algıyı bir adım öteye götürerek şaşkınlık yaratıyor. Bale sanatçısı Ruth Lujan, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle taktığı korseyle tam olarak "ince bel" tanımını bambaşka bir seviyeye çıkarmış durumda. İşte inceliği ile görenleri hayrete düşüren kadın...

Giriş Tarihi: 26.05.2023 17:00 PAYLAŞ ABONE OL

Hiperlaksite adı verilen bir sendromla mücadele ettiğini öğrendiği 19 yaşından beri korse takmak zorunda kalan Ruth Lujan, oldukça ince bir bele sahip. Meksikalı genç kadın, kas ve bağ dokularını nadir bir hastalığa sahip ve eklemlerde, kaslarda yorgunluk, ağrı ve sertlik gibi semptomlarla karşılaşıyor.

Korseyle belini incelten Ruth, sadece 30 cm'lik bir bele sahip. Neredeyse bir gazoz şişesi genişliğinde olduğunu söyleyen kadın, hastalığını benimseyerek kendine özgü bir yaşam stili oluşmuş durumda. Hastalığı, ilk aşamalarda hareket kısıtlılığı sebebiyle bale öğretmeninin durumu anlamasıyla ortaya çıktı. Bir doktora başvurmasını öneren öğretmenin tavsiyesiyle birlikte "hiperlaksite teşhisi" konuldu. Bu teşhisin ardından büyük bir yıkıma uğrayan genç kadın bir daha bale yapamayacağını öğrendi.