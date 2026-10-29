İnme yalnızca ileri yaşlarda görülmüyor: Gençler de risk altında!

HASTALARIN YÜZDE 17.4'Ü 50 YAŞIN ALTINDA

PROF. Dr. Yıldız, Türkiye'deki verileri şöyle açıkladı: "İnme toplumda çoğunlukla ileri yaşlarda ortaya çıkan bir hastalık olarak bilinse de genç ve orta yaş grubundaki bireylerde de görülebiliyor. Türkiye'de 2019 yılına ilişkin epidemiyolojik verilere göre inme geçiren hastaların yüzde 17,4'ü 50 yaşın altındaydı. Bu veri, inmenin yalnızca ileri yaşları ilgilendiren bir sağlık sorunu olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Genç yaşlarda geçirilen inme, kişinin yalnızca fiziksel sağlığını değil, eğitim, iş, aile ve sosyal yaşamını da önemli ölçüde etkileyebiliyor."

NEDEN GENÇLERİ PENÇESİNE ALDI?

Genç yaşlarda inme görülmesinin nedenlerini ise Prof. Dr. Yıldız, şöyle açıkladı: "İnme riskini artıran faktörlerin önemli bir bölümü her yaş grubunda ortak. Yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, obezite, kalp ritim bozuklukları, sigara kullanımı, sağlıksız beslenme ve fiziksel hareketsizlik başlıca risk faktörleri arasında. Gençlerde görülen inmelerde pıhtılaşma bozuklukları, bazı damar hastalıkları ve kalbe bağlı nedenler de rol oynayabiliyor. Özellikle genç kadınlarda gebelik ve lohusalık dönemi gibi durumlar da kişiye özgü risk değerlendirmesi çok önemli. Genetik yatkınlık bazı kişilerde riski artırsa da inme yalnızca genetik faktörlerle açıklanabilecek bir hastalık değil. Değiştirilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınması, hastalığın önlenmesinde önemli bir yere sahip."