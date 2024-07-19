İşe böyle gitmek ömrü uzatıyor! Bu yolu tercih edenlerin ölüm riski %47 daha düşük...

ÖMRÜ UZATAN DİĞER FAKTÖRLER

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nın bir parçası olan Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden aylık bir haber bülteni News in Health, önerdiği bazı başlıklar ile ömrü uzatmanın mümkün olduğunu belirtti. İşte o adımlar...