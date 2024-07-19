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İşe böyle gitmek ömrü uzatıyor! Bu yolu tercih edenlerin ölüm riski %47 daha düşük...

Yaşam süresini uzatmak için atılan adımlar genellikle beslenme üzerinde şekillense de, aslında günlük yaşam rutininiz de bu konuda oldukça önemli. İlk olarak işe gitme rutininizi değiştirerek hem sağlığınızı iyileştirebilir hem de ömrünüzü uzatabilirsiniz! İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 19.07.2024 10:31
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İşe böyle gitmek ömrü uzatıyor! Bu yolu tercih edenlerin ölüm riski %47 daha düşük...

İşe veya okula bisikletle gidip gelmenin erken ölüm riskini yarı yarıya azalttığı ortaya kondu. BMJ Public Health adlı bilimsel dergide dün yayımlanan çalışma kapsamında 16 ila 74 yaşındaki katılımcılar 2001-2018 döneminde takip edildi.

Katılımcılara çalışmanın başında işe veya okula çoğunlukla nasıl gidip geldiği soruldu. Araştırmacılar, bisiklet kullananların herhangi bir nedenden ölme riskinin aktif olmayanlara göre yüzde 47 daha düşük olduğunu saptadı.

İşe bisikletle gitmenin, kalp-damar hastalıkları için yüzde 30, kanserden ölme riskinin de yüzde 51 daha düşük olmasıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

ÖMRÜ UZATAN DİĞER FAKTÖRLER

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nın bir parçası olan Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden aylık bir haber bülteni News in Health, önerdiği bazı başlıklar ile ömrü uzatmanın mümkün olduğunu belirtti. İşte o adımlar...

  • Hareket edin. Egzersiz yaşa bağlı hastalık ve sakatlık riskini azaltabilir.
  • Sağlıklı bir beslenme rutinini takip edin.
  • Kilonuza ve vücut şeklinize dikkat edin. Özellikle belde veya kas kaybıyla birlikte oluşan fazla kilolar sağlık risklerini artırabilir. Kilo endişeleriniz hakkında doktorunuzla görüşün.
  • Sigara ve tütün ürünleri, alkol kullanmayın.
  • Beyninizi aktif tutun. Böylece olası bir Alzheimer, demans gibi nörodejeneratif rahatsızlıklara karşı da kendinizi koruyabilirsiniz.
  • Kendinize iyi davranın. Yeterince uyuyun. Ailenizle ve arkadaşlarınızla iletişimde kalın. Ve kendinizi keyif aldığınız insanlarla çevreleyin.
  • Düzenli olarak sağlık kontrollerinizi yaptırın.

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