İsraf olmasın diye kendi sütünü içti! Binlerce kişinin tepkisini çekti: “Kendi sütümün tadı…”

Singapurlu Jemie Lim'in Singapur'dan Hokkaido'ya yaptığı yolculuk esnasında yayınladığı video, kısa sürede TikTok'un en çok izlenenleri arasına girdi. Yolculuk esnasında, beklenmedik koşullar nedeniyle kendi sağdığı sütü bozulmaması için içtiği görülüyor.
Videoya paylaşırken, "Hokkaido'da kendi sütümden 4450 ML içtim" açıklamasını yapması, oldukça büyük tepkiler çekti. Neden kendi sütünü içtiğini açıkladığı videoda Jemie, aynı zamanda tadının da nasıl olduğunu açıkladı.
7-12 Aralık tarihlerinde Hokkaido'da tatilde olduğunu söyleyen Jemie, sağdığı sütü dondurup donduramayacağını sormuş fakat, önemli bir kısmının donduralamayacağını öğrendikten sonra içmeye karar verdiğini anlattı.
Yolculuğun sonunda bu sütün bozulacağından endişelendiğini dile getiren genç kadın, sütü atmak yerine içmeye karar verdi. Videonun başında Jemie, hem otelde hem de uçakta sütü içmeye deva ediyor.
Viral olan video, 140 binden fazla kez görüntülendi ve binlerce yorum aldı. Bunu eleştiren yorumların yanı sıra bu yaptığını normal gören insan sayısı da oldukça fazlaydı.
@jemielimtiktok I drank 4450ML of my own breastmilk in Hokkaido🥹 My initial plan was to store my expressed breastmilk (ebm) in hotel freezer but unexpected circumstances happened so only first day of my ebm being stored and brought back to Singapore successfully🎉 #Motherhood #Breastmilk #Travelpumping ♬ original sound - Jemielimtiktok
Sütü neden çöpe atmadığını soranlara ise Jemie; atmak istemediğini, süt sağmanın zaten kendisi için çok enerji isteyen bir şey olduğu için boşa gitmesini istemediğini belirtti. Ayrıca sütün tadını da "tatlı" olarak nitelendirdi.