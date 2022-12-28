İsraf olmasın diye kendi sütünü içti! Binlerce kişinin tepkisini çekti: “Kendi sütümün tadı…”

Yolculuğun sonunda bu sütün bozulacağından endişelendiğini dile getiren genç kadın, sütü atmak yerine içmeye karar verdi. Videonun başında Jemie, hem otelde hem de uçakta sütü içmeye deva ediyor.

Viral olan video, 140 binden fazla kez görüntülendi ve binlerce yorum aldı. Bunu eleştiren yorumların yanı sıra bu yaptığını normal gören insan sayısı da oldukça fazlaydı.

#Breastmilk #Travelpumping ♬ original sound - Jemielimtiktok @jemielimtiktok I drank 4450ML of my own breastmilk in Hokkaido🥹 My initial plan was to store my expressed breastmilk (ebm) in hotel freezer but unexpected circumstances happened so only first day of my ebm being stored and brought back to Singapore successfully🎉 #Motherhood

Sütü neden çöpe atmadığını soranlara ise Jemie; atmak istemediğini, süt sağmanın zaten kendisi için çok enerji isteyen bir şey olduğu için boşa gitmesini istemediğini belirtti. Ayrıca sütün tadını da "tatlı" olarak nitelendirdi.