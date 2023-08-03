İştahı bıçak gibi kesiyor! Yağları cayır cayır yakıyor

Lifli besinler, sindirim sistemini yavaşlatarak daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilir. Bu besinlere örnek olarak yulaf ezmesi, kepekli ekmek, sebzeler ve meyveler verir.

PROTEİNLER:

Protein açısından zengin besinler, vücutta daha uzun süre sindirildiği için tokluk hissini artırabilir. Tavuk, hindi, balık, yumurta, yoğurt gibi protein kaynakları iştah kontrolüne yardımcı olur.