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İştahı bıçak gibi kesiyor! Yağları cayır cayır yakıyor

Kilo vermek oldukça zor olsa da beslenme rutininde yapılacak değişikliklerle kolaylaştırılabilir. Uzmanlar, yağ yakımını hızlandıran, iştahı kesen ve kilo vermeyi kolaylaştıran besinleri sıraladı. Buna göre, kilo vermek isteyenler düzenli olarak bu besinleri tüketirse daha kolay yağ yakıyor. Peki, iştah kesen besinler hangileri? İşte yağ yakımını hızlandıran besinler...

Giriş Tarihi: 03.08.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 09:53
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İştahı bıçak gibi kesiyor! Yağları cayır cayır yakıyor

Lifli besinler, sindirim sistemini yavaşlatarak daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilir. Bu besinlere örnek olarak yulaf ezmesi, kepekli ekmek, sebzeler ve meyveler verir.

PROTEİNLER:

Protein açısından zengin besinler, vücutta daha uzun süre sindirildiği için tokluk hissini artırabilir. Tavuk, hindi, balık, yumurta, yoğurt gibi protein kaynakları iştah kontrolüne yardımcı olur.

SAĞLIKLI YAĞLAR:

Sağlıklı yağlar, yemeklerinizi daha doyurucu hale getirebilir. Avokado, zeytinyağı, fındık, ceviz gibi yağlı besinler iştahı dengelemeye yardımcı olur.

SU:

Su içmek, açlık ve susuzluk hislerini karıştırabilir. Yeterli su içmek iştahınızı kontrol etmenize yardımcı olur.

BAHARATLAR VE OTLAR:

Bazen baharatlar ve otlar yemeklere tat ve aroma katarak iştahınızı azaltabilir. Örneğin, zencefil, tarçın, acı biber gibi baharatlar iştahı kontrol etmeye yardımcı olur.

YÜKSEK SU İÇERİĞİNE SAHİP GIDALAR:

Karpuz, salatalık, çilek gibi yüksek su içeriğine sahip meyve ve sebzeler, su alımını artırarak tokluk hissinizi artırabilir.

AZ KALORİLİ ÇORBALAR:

Sebze çorbaları veya az yağlı et suyu bazlı çorbalar, doygunluk sağlayarak yemek ihtiyacınızı azaltır.

YEŞİL ÇAY:

Yeşil çayın içerdiği antioksidanlar, metabolizmayı hızlandırır ve iştahı dengelemeye yardımcı olur.

YÜKSEK SU İÇERİĞİNE SAHİP LİFLİ GIDALAR:

Mercimek, nohut gibi baklagiller, su içeriği yüksek ve lifli oldukları için tokluk hissini artırır.

DÜŞÜK KALORİLİ, YOĞUN BESİNLER:

Marul, ıspanak gibi düşük kalorili, yüksek hacimli yeşil yapraklı sebzeler, tabağınızı doldurarak doygunluk sağlar.

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